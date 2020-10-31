Фото пожара на побережье Феодосии

Спасатели до сих пор устраняют последствия пожара. Фото: Максим Кочкин

Ночью в Феодосии на улице Горбачева сгорели летние здания общепита. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МЧС по республике, огонь удалось потушить ближе к утру. Его площадь составила 350 квадратных метров.

- Пострадавших и погибших нет. Угрозы жилым строениям нет, - уточнили в пресс-службе ведомства.

На этом месте в летнее время находились кафе и магазины, а сейчас заведения почти сгорели дотла. Фото: Максим Кочкин

На месте возгорания с самого утра собралась толпа зевак. Фото: Максим Кочкин

Пожар удалось потушить ближе к утру. Фото: Максим Кочкин

Пожар охватил даже деревянные лавки. Фото: Максим Кочкин

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