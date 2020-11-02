Слесари на больничном: Когда в домах жителей Крыма начнется отопительный сезон

Тепло в дома крымчан подадут 3 ноября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Вы знаете, сколько сейчас заявок? - пытается упрекнуть в эгоизме диспетчер ЕДДС Симферополя. - Я вашу заявку передам в управляющую компанию и все. Никакой обратной связи с вами не будет.

Странно, ведь на штабе по водоснабжению Симферополя говорится об обязательно обратной связи с обратившимися гражданами. И по заверению главы столичной администрации Елены Проценко, с 27 октября уже полторы сотни горожан пожаловались на холодные батареи.

- Серьезных аварий на сетях нет, - уверяет градоначальница. - Но 147 обращений по вопросу теплоснабжения поступили. Главная причина отсутствия тепла - необходимость развоздушивания системы отопления. Этим вопросом занимаются как управляющие компании, так и департамент городского хозяйства.

Телефон управляющей компании либо занят, либо молчит. Из-за коронавируса прием граждан не ведется, поэтому остается Единая дежурно-диспетчерская служба, где только принимают сигналы об отсутствии отопления без какой-либо информации, когда же оно появится. Для ускорения процесса рекомендуют: пишите в социальные сети. Вот уж век высоких технологий, если Фейсбук и ВК в состоянии заменить слесаря.

- Отопительный сезон идет сложно, жалоб на нашу «горячую линию» поступает много, - говорит председатель АНО «ЖКХ контроль» Анатолий Петров. - В управляющих компаниях слесари на больничном, в системах надо воздух спускать, а делать это некому. Где-то еще теплотрассы ремонтируют, в Керчи только сегодня дали команду включить отопление.

Каждый год накануне отопительного сезона МинЖКХ отчитывается о готовности к запуску систем, и всегда она на уровне 99%. Вот и в этом сентябре цифры были стандартные, но очень отличающиеся от реальности, поскольку даются по пустым трубам.

Если бы действительно к сентябрю системы были заполнены и под давлением опрессованы, то никаких воздушных пробок в них не было. Но увы, сроки подготовки и начала отопительного сезона непреодолимым обстоятельством совпадают. И неделя-две минимум уйдет на устранение воздуха в системах для стабильной теплоподачи. Это если аварий на сетях не будет. Обо всех случаях отсутствия отопления АНО «ЖКХ контроль» просит сообщать на «горячую линию» +79789690007, поскольку ведут собственный анализ хода отопительной кампании, расходящийся с информацией местных чиновников.

ДАТЬ ТЕПЛО В ДОМА

Несмотря на официальный старт отопительного сезона из 968 котельных запустили около 700. Остальные МинЖКХ обещает включить за два дня - ко Дню народного единства отопление должно быть.

- Завтра до конца дня отопление во всех регионах Республики Крым должно быть включено на 100%, включая жилой фонд, социальные объекты, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Уже температура на улице не позволяет себя комфортно чувствовать дома. Особенно в панельных домах.

Каким образом теплопоставляющие компании справятся с поставленной задачей - не понятно. Буквально на днях Ростехнадзор сообщил, что крупнейший поставщик тепла - ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» - использует устаревшее оборудование. Средний возраст эксплуатируемых котлов составляет 37 лет, при том, что производитель отвел им 25 лет службы. В результате запрещена эксплуатация котлов на 52 котельных. Общий износ сетей составляет 89%, что является причиной потери тепла в отопительных системах и высокого риска перебоев в подаче тепла.

Последние данные МинЖКХ говорят о подаче тепла в 70% домов. Это связано с тем, что администрация Керчи приняла решение запустить систему центрального отопления со 2 ноября. К 3 ноября уже больше 80% жилфонда будет с теплыми батареями. Остальным нужно подождать, пока слесари выйдут с больничного и не попасть на больничный самим.

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