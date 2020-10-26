Отопительный сезон в Крыму стартует 27 октября

Отопительный сезон в Крыму начинается с 27 октября. Фото: Архив КП

Отопительный сезон в Крыму в этом году стартует 27 октября. Теплый октябрь выручил коммунальщиков, и пока среднесуточная температура позволяет оттянуть подачу тепла в дома. Но в детсадах, школах и больницах отопление включить обязаны.

- Со вторника, с завтрашнего дня полностью начинаем подачу отопления, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Начинается отопительный сезон.

Еще в сентябре региональное МинЖКХ отчиталось о готовности к отопительному сезону на 99%. Полностью запустить систему центрального отопления планировали к концу октября, но уже сейчас котельные заработали в 11 муниципалитетах.

В частности, начать отопительный сезон решили администрации городов Алушта, Белогорск, Джанкой, Евпатория, Красноперекопск и Бахчисарайского, Белогорского. Кировского, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Советского районов.

Сперва идет заполнение системы водой, затем следуют пробные запуски котельных и дальше начинается поэтапная подача тепла в учреждения социальной сферы, образования и здравоохранения.

В Симферополе для заполнение системы централизованного отопления водой пришлось пробурить 14 скважин. Вода в них техническая, для питья не годится. Но для котелен подходит. Готовность к запуску была объявлена на 28 октября. В целом, чтобы запустить отопительную систему нужно 25 тысяч кубометров воды.

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