Аксенов поручил включить отопление в домах крымчан с первыми холодами

Отопительный сезон официально стартует 15 октября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отопительный сезон в Крыму начнут как обычно с 15 октября. К этому моменту к котельным должны подключить воду из подземных скважин, без которой запустить систему не удастся. Уже пробурено 11 из 14 штолен, и главный поставщик тепла в Симферополе - ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» - заполняет и опрессовывает систему отопления.

Министерство ЖКХ традиционно отчитывается готовности теплового хозяйства к зиме на 99%. Подготовительные работы завершены на большинстве социальных объектов. Отстают семь муниципалитетов, где завершают капитальный ремонт котельных в детских садах.

- В 7 муниципальных образованиях завершаются подготовительные работы, связанные с проведением капитальных ремонтов, - сообщил министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев. - Контрольные сроки завершения работ 12 и 15 октября.

Насколько котельные и объекты теплоснабжения в действительности готовы к осенне-зимнему периоду еще предстоит проверить Крымтехнадзору. Только после этого муниципалитеты получат акты и паспорта готовности, и контрольные мероприятия завершатся до конца месяца.

В то же время глава Крыма Сергей Аксенов поручил не ждать документального подтверждения, а давать теплоноситель в систему, как только температура воздуха пойдет на спад. По прогнозам синоптиков, «бархатный сезон» в Крыму завершится в Крыму уже на следующей неделе, и в домах крымчан существенно похолодает.

- Руководители не должны допустить падения температуры в помещениях детских садов и школ, объектов здравоохранения и социальной сферы ниже 21 градуса, а в квартирах - ниже 18 градусов, - подчеркнул Аксенов.

В то же время по нормативам тепло в жилой сектор подается после того, как среднесуточная температура 5 дней не будет превышать +8 Сº.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Засуха поставила под угрозу начало отопительного сезона в Крыму

Для теплосетей одного Симферополя нужно 25 тысяч кубометров воды (подробнее)

Подача воды по графику не повлияет на отопительный сезон в Симферополе

Общая готовность Крыма к отопительному сезону на данный момент составила 86% (подробнее)