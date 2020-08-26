Подача воды по графику не повлияет на отопительный сезон в Симферополе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почасовая подача воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах и еще 39 населенных пунктах республики на отопительном сезоне не отразится.

- Система централизованного теплоснабжения имеет замкнутый цикл, а для восполнения производственных потерь воды на котельных устанавливаются емкости для обеспечения необходимого запаса в период отключения холодного водоснабжения, - сообщили в пресс-службе минЖКХ, цитируя министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Исмета Аблаева.

К отопительному сезону Крым сейчас готов на 86%.

Напомним, из-за продолжительной засухи власти Крыма решили перевести жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов республики на почасовую подачу воды. График водоснабжения будут вводить в три этапа. Первый этап начался с отключения на этой неделе горячей воды.

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