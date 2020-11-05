Художники из Москвы разрисовали в Крыму шкафы связи

Московские стрит-арт художники смогли превратить обычные серые телекоммуникационные будки в настоящие произведения искусства Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму состоялась официальная презентация шести телекоммуникационных шкафов связи, которые команда уличных художников из Москвы превратила в настоящие произведения искусства.

Самым первым арт-объектом стал телекоммуникационный шкаф на улице Беспалова Фото: Виталий ПАРУБОВ

На каждом расписанном шкафу изображение связано с названием улицы. Так, на самом первом объекте, что на улице Беспалова в Симферополе, команда художников Desarte365 нарисовала мужественного и верного долгу капитана милиции Сергея Беспалова, который в форме и без оружия возвращается домой.

Изображения в стиле граффити украсили также шкафы связи на улице Бела Куна и Юрия Гагарина Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Задумывая этот арт-проект мы хотели достичь двух целей: сделать ярче крымские города через изображения на неприметном сером шкафу связи, а, во-вторых, напомнить симферопольцам об истории улицы, на которой они живут, - рассказывает организатор арт-проекта Виктория Саулова.

Расписанные в стиле стрит-арт шкафы появились также и на улице Марка Донского. Здесь телекомоборудование превратилось в гигантскую двухметровую книгу, а на обложке художники изобразили портрет известного советского режиссера, который в свое время выпустил сборник автобиографических рассказов «Заключенные». Теперь двухметровый том рассказов Марка Донского появился и на улице Симферополя, названной в его честь.

Теперь двухметровый том рассказов Марка Донского появился и на улице Симферополя, названной в его честь Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Мы ежедневно видим эти шкафы, но за чередой будней абсолютно их не замечаем. И вот находятся организаторы и творческие люди, которые превращают их в искусство, опираясь на историческое начало улиц, где расположены объекты, - отмечает представитель Управления культуры и культурного наследия администрации Симферополь Александр Полончук.

Организаторы акции хотели сделать ярче крымские города через красочные изображения и напомнить об истории городских улиц Фото: Виталий ПАРУБОВ

Изображения в стиле граффити украсили также шкафы связи на улице Бела Куна и Юрия Гагарина, а в Феодосии подобные картинки на шкафах городские власти презентовали в День народного единства.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто и зачем разрисовывает в Крыму федеральную трассу «Таврида»

Президент Владимир Путин проезжал мимо одного из таких рисунков во время открытия дороги (подробнее)

Безрукий художник в Крыму написал свыше 1000 картин

«Комсомолка» познакомилась с талантливым мастером (подробнее)

Стрит-арт украсит улицы и дворы Астрахани

Первый рисунок уже появился на стене студенческого общежития (подробнее)