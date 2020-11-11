Крымчан просят поделиться с больными пациентами антителами к COVID-19

Кровь вызроровевшего может спасти жизнь больного Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Переболевших COVID-19 крымчан призывают сдать кровь для выработки антивирусной сыворотки, которую будут применять в лечении больных коронавирусом. Антиковидная плазма помогает в тяжелых случаях, когда иммунная система не справляется с вирусом.

Заготовку плазмы переболевших COVID-19 для клинического использования начал республиканский Центр крови.

- Я призываю всех крымчан, кто переболел новой коронавирусной инфекцией, соответствует критериям, на безвозмездной основе помочь нуждающимся пациентам и обратиться в наш республиканский Центр крови, - обратился к жителям полуострова министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

Переливание антиковидной плазмы практикуют в учреждениях Москвы для лечения тяжелых случаев коронавирусной инфекции. В Южном федеральном округе эта методика впервые применяется в Крыму. У переболевших пациентов образуются антитела, которые помогают иммунной системе другого больного бороться с вирусом. Такой метод называется пассивной иммунизацией, а препараты, полученные в итоге - антивирусными сыворотками.

Идеальным кандидатом на донорство является человек в возрасте от 18 до 50 лет с подтвержденным тестом на наличие антител и выздоровлением не менее 14 суток.

Для вирусной безопасности проводится инактивация заготовленной плазмы.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 3938 человек, из которых 64 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. К аппарату искусственной вентиляции легких подключено 30 пациентов, 34 находятся а кислородной поддержке и 883 пациента в средней степени тяжести получают кислородотерапию.

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