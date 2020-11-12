Как уроженка Симферополя стала звездой сериала «Иванько» на канале ТНТ

Девушка уже больше десяти лет играет в театре Табакова. Фото: Личный архив Ангелины Миримской

Едва ли не каждая школьница хоть раз в жизни представляла, как она становится певицей или актрисой, а за ней бегает толпа поклонников. Но многие ли достигают таких целей? Эта история о том, как обычная девочка из Симферополя стала известной российской актрисой и сыграла главную роль в новом сериале на популярном канале страны.

Ангелина Миримская родилась в Симферополе. В детстве она тоже часто думала о творческом будущем и грезила мечтами о сцене. Так оно и случилось. Сейчас Лина играет одну из главных ролей в новом сериале «Иванько».

- В этой картине я исполняю роль очень скромной учительницу английского языка, - рассказывает КП-Крым Ангелина. - Конечно, может показаться, что все просто, но в этом персонаже очень большой внутренний конфликт. Мне было интересно работать с образом, учитывая, что в жизни я абсолютная противоположность.

Первые съемки сериала начались еще три года назад. Фото: Личный архив Ангелины Миримской

Девушка живет в Москве больше 15 лет. Из солнечного полуострова она переехала почти 20 лет назад. Тогда ее маме предложил работу Олег Табаков в театре «Табакерки».

- У нас вообще династия актеров, так что у меня было у кого поучиться, - смеется Миримская. - Моя мама сначала играла в музтеатре в Крыму, а потом в «Табакерке». Дядя тоже раньше был актером в театре Ленсовета. Даже сестра сейчас ведущая актриса в театре имени Горького в Симферополе.

Впервые на сцене девушка появилась еще в подростковом возрасте, а в кино начала сниматься с 2003 года. На ее памяти уже десяток главных ролей. К ним добавилась и роль Вали в сериале «Иванько», который стартовал на канале ТНТ в начале ноября.

- Образ Вали мне нравится, - отмечает актриса. - Она будто ребенок, который по нелепой случайности попал в тело взрослого человека. Если сравнивать меня настоящую и саму роль, то это две абсолютные противоположности. Валя - очень робкая, слишком спокойная и ранимая, а я другая - более резкая и решительная, но от этого становится только интереснее.

Сериал "Иванько" начали снимать еще три года назад. Фото: Личный архив Ангелины Миримской

Съемки сериала начались еще три года назад. Тогда Ангелина Миримская впервые познакомилась со всей съемочной командой.

За время съемочного процесса у команды сложились дружеские отношения. Фото: Личный архив Ангелины Миримской

- В общей сложности мы снимались примерно год. За это время у нас сложились очень хорошие и теплые отношения с ребятами, - вспоминает актриса. - Жаль, что это время так быстро пролетело.

Сейчас актриса живет в столице вместе с мужем и двумя детьми, но о полуострове все равно не забывает.

- В Москве у меня работа и возможности, а в Крыму - любимый дедушка, теплые детские воспоминания и куча родных и красивых мест, - с теплотой говорит актриса. - Сюда я приезжаю по несколько раз в год.

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