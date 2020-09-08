Шаг в бездну: Слепой дайвер из Москвы поставил рекорд России в Черном море

В Черном море Дмитрий погрузился на 30 метров глубины. Фото с личной страницы Дмитрия Клюквина

Обратный отсчет, крепкая, надежная рука инструктора, которая какое-то время служит «глазами», бескрайнее море и заветный прыжок вниз. Слепой мужчина делает шаг, и, наконец, осуществляет свою мечту.

Дмитрий Клюквин - первый в России незрячий сертифицированный дайвер. Свое погружение москвич решил совершить именно в Крыму. Он уже прыгал с парашютом, ездил на байках, тренировался на скалодроме и сейчас профессионально занимается самбо. Но этих ощущений ему было недостаточно.

В свои 32 года инвалид по зрению установил рекорд – самостоятельное погружение в открытое море с аквалангом. Год упорных тренировок и рекорд поставлен.

Дмитрий Клюквин - любитель экстремального спорта. Он прыгал с парашютом, ездил на байках, тренировался на скалодроме. Фото с личной страницы Дмитрия Клюквина

- Не каждый решился бы на такой поступок, ведь фактически человек просто шагает в неизведанную бездну. Мы же понимаем, что у нас под ногами и куда мы можем нырнуть, а он - нет. И это восхищает, - рассказывает КП-Крым инструктор Дмитрий Князев.

«ТЫ ЖЕ СЛЕПОЙ!»

Дмитрий не видит с самого рождения, картину мира мужчина познает с помощью прикосновений и совсем других ощущений, но это его не расстраивает.

- Люди часто интересуются, зачем я всем этим занимаюсь, ведь я же слепой. На такие вопросы хочется сказать: «Давайте я вам глаза завяжу, поставлю на край обрыва и крикну «прыгай!», разве это окажется легко?, - возмущается дайвер. - Для меня это новая реальность, другой мир и совсем иные ощущения. Это состояние полной невесомости и концентрации, еще и понимание того, что каждое твое движение может привести к любым последствиям. Здесь ты абсолютно самостоятельный, и это чувство дарит уверенность в себе.

ГОД ТРЕНИРОВОК

Чтобы поставить рекорд, Клюквин начал тренироваться еще в декабре. Тогда он решился впервые сходить на занятие по дайвингу. На тот момент ему казалось, что он просто один раз посетит тренировку и на этом все закончится, но после ознакомительного погружения все и началось.

- Я чудом связался с инструктором Дмитрием Князевым, а после первого знакомства мы уже строили планы на Крым. И вот, как видите, они осуществились, - смеется дайвер. - В какой-то момент тренер просто позвонил мне и вдохновил на то, чтобы двигать дальше в этом направлении. Меня это сразу замотивировало.

После бассейна погружение мужчина выполнил в московском водоеме на 16 метров. Фото с личной страницы Дмитрия Клюквина

«НАСТОЯЩИЙ ВЫЗОВ»

Как рассказывает сам тренер, он сразу увидел потенциал и силу духа в своем ученике, поэтому без сомнений решил предложить Дмитрию развитие в этой сфере.

- Для человека зрячего погружение не составляет особого труда, а для слепого - это вызов, который Дмитрий с достоинством принял, - говорит Князев. - Сначала мы начинали в бассейне, потом перешли на 16 метров глубины в подмосковном водоеме. И когда уже я увидел уверенность Димы, мы отправились к Черному морю нырять на 30 метров.

Рекорд был поставлен в одном из самых живописных мест Крыма - около мыса Айя, что недалеко от Севастополя.

СЛЕДУЮЩАЯ ЦЕЛЬ - ИГРА НА ГИТАРЕ

Помимо экстремальных видов спорта мужчина любит музыку. В планах сертифицированного дайвера научиться играть на гитаре.

- Когда основная мечта уже исполнена, цель достигнута, нужно ставить новые, - говорит Клювкин. - Теперь самое время заняться музыкой, скоро уже буду самостоятельно играть и петь любимые песни. Возможно, и свои напишу, - смеясь заключает рекордсмен.

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