Спустя два месяца: Житель Нижнего Тагила добрался в Крым на инвалидной коляске

За все время Сергей проехал 3000 километров. Фото из личного архива Сергея Москаленко.

- В Крыму отлично! Я уже третий день в раю, - радостно рассказывает «Комсомолке» Сергей Москаленко.

Путешественник из Нижнего Тагила почти два месяца находился в непрерывном путешествии по России. Сергей решил приехать в Крым на инвалидной коляске с электроприводом, которую смастерил сам.

Путешественник регулярно выкладывает фотографии с новых мест в Крыму на своей странице. Фото из личного архива Сергея Москаленко

Уже шесть лет мужчина находится в лежачем положении, в 2014 ему диагностировали стафилококк, поражение спинного мозга. Но постоянно сидеть в четырех стенах собственной квартиры мужчине надоело, и он решил отправиться на Юг.

- Болела спина долго, потом однажды утром просто не смог встать с кровати, теперь прикован к коляске. А раньше работал электриком и вел активный образ жизни, - делится воспоминаниями с КП-Крым Сергей.

Как оказалось, путешественник еще ни разу за сорок лет не был на море. Но даже приехав в Крым ему пока не удалось осуществить давнюю мечту.

- Искупаться пока не успел. Полюбовался, проехался по набережным, но в море не окунулся. Тут нет нигде спусков и очень много людей на берегу. Пока не нашел оборудованный пляж, - рассказывает Москаленко.

Сейчас мужчина находится в Коктебеле, остановился в местном палаточном городке, а до этого был в Феодосии. На дорогу от Нижнего Тагила до Крыма мужчина потратил почти два месяца, но от путешествия совсем не устал.

- Я бы еще несколько раз так поехал, - смеется Сергей. - Усталости у меня никакой нет, ведь я так давно хотел сюда (в Крым) попасть, тем более отдыхал я по пути очень много, часто останавливался у разных людей. И все всегда были рады меня принять.

За все время поездки электрокресло ни разу не подвело своего хозяина. Никогда не ломалось, всегда работало исправно.

Кресло ни разу не подвело своего хозяина. Фото из личного архива Сергея Москаленко

- Один раз только около Тамани наехал на колючку, проколол колесо. Это первый раз за все два месяца в пути, - вспоминает мужчина.

Одним из крымских разочарований для Сергея стали местные дороги.

- С дорогами в Крыму, конечно, беда, - вздыхает Москаленко. - Их же тут просто нет. Но новая трасса «Таврида» шикарная!

Теперь Москаленко строит планы на путешествие по полуострову. Благодаря своему подвигу, у мужчины появилось много новых знакомых, которые следят за его передвижениями онлайн. С некоторыми он уже запланировал встречи в разных уголках Крыма.

- Меня уже ждут в Саках. Много ребят узнали о моем путешествии, всем интересно. Даже на дорогах были случаи, когда останавливали и говорили, что следят за мной.

Не все решились бы на такое рисковое путешествие, но Москаленко уверен, что еще ни раз повторит подобное, возможно, даже в другую страну.

- Поездка точно удалась, еще 3000 километров готов проехать, - заключает Сергей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Нижнего Тагила едет в Крым на инвалидной коляске с электроприводом

Бывший электрик собрал необычное средство передвижения и уже доехал на нем до Самары (подробнее)

Физрук из Томской области за месяц доехал до Крыма на велосипеде

За пять тысяч километров своего путешествия мужчина потратил всего 4 тысячи рублей (подробнее)