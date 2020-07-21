Житель Нижнего Тагила едет в Крым на инвалидной коляске с электроприводом

Несколько часов самолетом, пару суток поездом или больше месяца на инвалидной коляске? Житель Нижнего Тагила Сергей Москаленко не ищет легких путей. Шесть лет, которые он провел в инвалидном кресле из-за внезапной и тяжелой болезни, пробудили в мужчине энтузиазм на создание своего транспорта для людей с ограниченными возможностями.

В свои сорок лет Сергей ни разу не был на море. Жизнь в четырех стенах собственной квартиры сильно повлияли на мужчину и он наконец решился на первую в своей жизни поездку в Крым. Причем на полуостров Москаленко отправился на инвалидном кресле с электроприводом собственного производства.

ОДНАЖДЫ ПРОСТО НЕ СМОГ ВСТАТЬ С КРОВАТИ

Шесть лет назад мужчине диагностировали стафилококк, поражение спинного мозга.

- Болела спина долго, потом однажды утром просто не смог встать с кровати, теперь прикован к коляске. А раньше работал электриком и вел активный образ жизни, - делится воспоминаниями с КП-Крым Сергей.

Свой рассказ о необычном путешествии Сергей начинает с того, что ни разу за сорок лет не был на море.

- В Крым еду исключительно отдыхать. Хочу объехать все города полуострова, потому что я ни разу в жизни не видел море, - рассказывает Москаленко. - Вырос в Омске, был в некоторых северных городах, но южная сторона России для меня совсем неизведанная.

НАДОЕЛО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

Сегодня Сергей безработный. Все попытки найти подходящий заработок оказались тщетны.

- Сначала было тяжело, потом начал смотреть разные видео в интернете о том, как люди путешествуют. И понял, что пора начинать, - рассказывает путешественник.

Последние два года Сергей посвятил созданию собственного средства передвижения на дальние расстояния – инвалидного кресла на электроприводе.

- Я не хотел покупать уже готовое электрокресло, да и не мог. Это было бы очень дорого для меня. Да и коляски, которые продавались в магазинах, не предназначены для дальних путешествий.

Запчасти для своего кресла мужчина покупал на отложенные с пенсии деньги. А когда пользователи интернета узнали, чем занимается инвалид – решили помочь ему деньгами.

Самодельное кресло с электроприводом разгоняется до 40 км/ч. Фото: со страницы Сергея Москаленко в социальных сетях

- Это обычная инвалидная коляска, которую государство выдает всем нуждающимся. У меня такая же, просто немного усовершенствованная, - смеется мужчина.

МЕСЯЦ В ПУТИ

За месяц путешествия Москаленко проехал около тысячи километров. Сейчас он находится в Самаре. Впереди еще долгое путешествие до Крыма, куда он планирует добраться к середине августа. Сразу по приезде мужчина планирует своим ходом объехать все прибрежные города.

- Я выехал в Крым в первых числах июля, уже запутался в датах. Останавливаюсь у местных жителей, просто приезжаю в незнакомый дом и прошусь переночевать. За все время уже раз десять получалось остановиться у кого-то в гостях, никто никогда не отказывал. Народ у нас отзывчивый, всегда помогут, - делится своими замечаниями Сергей.

Правда на всякий случай Москаленко взял с собой палатку, надувной матрас, газовую горелку и столовые приборы.

- Очень полюбил спать в палатке. Даже погода не пугает. Наоборот, когда дождь, очень быстро засыпаю. После шести лет дома – это настоящее наслаждение, - рассказывает мужчина.

С собой у Сергея была палатка, надувной матрас, газовая горелка и столовые приборы. Фото: личный архив Сергея Москаленко

ВИДЫ ЕСТЬ, ДОРОГ НЕТ

- Обычно я еду весь день, а к вечеру, если устаю, то ищу место для стоянки. Всегда стараюсь посмотреть все достопримечательности, природу. На дороги, конечно, в первую очередь обращаю внимание, потому что кресло едет 40 километров в час, очень хорошо чувствуются все неровности, - отмечает Сергей.

По его словам, местами дороги в России просто ужасные, но большинство – вполне пригодны для путешествий.

После шести лет поисков хобби и новой работы, Москаленко наконец находит себя в таком необычном путешествии. Если поездка в Крым пройдет по плану, то в будущем он планирует посетить еще много городов и даже стран на своем электрокресле. Ведь когда, если не сейчас?

Так отзывается путешественник о местных дорогах. Фото: со страницы Сергея Москаленко в социальных сетях

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