«Ты сексуальный красавчик»: Полуголая Бледанс поддержала Дзюбу откровенным декольте

Эвелина Бледанс очень хорошо выглядит. Фото: кадр видео bledans/Instagram

Актриса театра и кино, телеведущая и общественный деятель Эвелина Бледанс решила морально поддержать капитана сборной России по футболу, игрока футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбу, который оказался в эпицентре громкого сексуального скандала.

- Артем Дзюба, как же я хочу, чтоб мои новый продукт (косметическое средство, - Ред.) возбуждал и радовал так же, как твое видео, - такой пост-обращение появился в Instagram артистки.

Эвелина, как известно, обожает подогревать публику. То «жаркие» фото в соцсети выложит, то запишет сногсшибательное видео. «Горячая штучка» не изменила себе и в этот раз - явилась перед подписчиками в легком одеянии, которое едва прикрывает ее молочные железы.

Актриса заступилась за футболиста. Фото: кадр видео bledans/Instagram

В руках она нежно держит продолговатый флакон, с которого резко сдергивает колпачок, а затем начинает с наслаждением распылять его содержимое на декольте и шею.

- Ты сексуальный красавчик с ноткой нежности во взгляде, - такой комплимент полуобнаженная телеведущая адресовала футболисту, которому недоброжелатели причинили уйму неприятностей, выложив в соцсети супер-откровенный ролик с его участием.

Но за Артема Дзюбу стеной стали его фанаты и артисты, которые стараются доказать, что в ролике нет ничего такого, за что нужно наказывать.

На кадрах, которые есть в распоряжении «Комсомолки», футболист занимается самоудовлетворением. На фоне телевизор показывает трансляцию по «Матч ТВ» с ведущей Марией Орзул, роман с которой приписывали Дзюбе некоторое время назад.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандальное интимное видео Дзюбы попало в сеть

Пока фанаты клепают на спортсмена непристойные мемы, футбольное сообщество выступило в его защиту (подробнее) h

«Лифчик надевайте, неприлично же»: Соцсети оценили фото Эвелины Бледанс в Крыму

Актриса приняла в горах ванну молодости (подробнее)