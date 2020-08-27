«Лифчик надевайте, неприлично же»: Соцсети оценили фото Эвелины Бледанс в Крыму

Эвелина Бледанс очень красивая женщина. Фото: bledans/Instagram

51-летняя актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс на регулярной основе радует своих поклонников эффектными фото. На одном из них красотка стоит у горной речушки, опираясь на палки-перила, демонстрируя безукоризненную фигуру и бюст.

- Можете поздравить Семена (младший сын актрисы, - Ред.) с первым серьезным походом в горы. А я, как всегда, ищу места силы. Вода минус 9 для меня вообще не помеха! – такой пост сопровождает снимок, размещенный в Instagram актрисы.

Локация фотосъемки: Ай-Петри, Большой каньон, Ванна молодости.

Пользователи живо откликнулись на публикацию, оставляя комментарии под фото: «Ты - молодец!»; «Я в этой Ванне молодости искупалась в 1985 году и до сих пор действует»; «Богиня!».

Особенно внимательные заметили фактическую ошибку в посте актрисы: «Не минус, а плюс. Но это очень холодная вода. Такой можно только обливаться, но не плавать. У кого хоть малейший намек на сосудистые заболевания, лучше не рисковать».

Но красивое фото не всем пришлось по душе.

- Лифчик надевайте, неприлично же! Вы в возрасте, - написал один целомудренный пользователь.

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