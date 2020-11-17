Забота о животных и игра на барабанах: Чем запомнился глава Общественной палаты Крыма

В ночь на вторник Григория Адольфовича не стало. Фото: официальная страница на Facebook

В ночь на 17 ноября скончался председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. По словам первого заместителя председателя Госсовета РК Ефима Фикса, Иоффе недавно перенес операцию, но состояние его здоровья резко ухудшилось, и в ночь на вторник Григория Адольфовича не стало. «Комсомолка» вспоминает, какие инициативы выдвигал и чем запомнился Григорий Иоффе.

ЗАБОТА О «БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ»

В 2016 году по инициативе Общественной палаты в Крыму приняли законопроект «О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике Крым». Иоффе говорил, что документ должен был помочь снизить численность бездомных животных, регламентировать их содержание и выделить бюджетные деньги на строительство приюта. Уже в 2017 году в Крыму выделили на стерилизацию бездомных животных больше 29 миллионов рублей, и за несколько лет стерилизовали около 20 тысяч хвостатых. В том же 2017 году было выделено около 50 миллионов рублей на строительство приюта. Но, к сожалению, объект пока так и не сдали в эксплуатацию.

КУРЬЕЗ В ПРОФЕССИИ ЖУРНАЛИСТА

Григорий Иоффе стал журналистом в 1981 году. Он работал корреспондентом и политическим обозревателем газеты «Крымский комсомолец», а в 1990-м году занял аналогичную должность в симферопольской газете «Южный курьер». Позже, в 90-х и начале 2000-х годов Иоффе работал главным редактором. Случались в его журналистской деятельность и курьезы. Григорий Адольфович вспоминал, что был единственным из крымских журналистов, кого Сергей Цеков, будучи спикером парламента республики, лишил аккредитации в Верховном Совете Крыма.

- Я тогда я работал в «Южном курьере» и каждый четверг их долбал. По делу! И они не придумали ничего лучшего, чем не допускать меня в здание парламента, - рассказывал Иоффе.

Уже в 2003 году он стал «Заслуженным журналистом Украины», в 2018-м получил звание «Заслуженного журналиста Республики Крым».

ВСЕКРЫМСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ 2014 ГОДА

Григорий Иоффе пришел в политику в 2009 году. Тогда он стал первым заместителем председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым, а затем занял должность заместителя председателя Верховного Совета. Но в 2014 году произошел госпереворот на Украине, и приходилось быстро принимать решения. Во время Крымской весны Иоффе возглавил рабочую группу по проведению референдума. Он делился с крымскими СМИ, как приходилось в ускоренном режиме согласовывать с президентом Украины Виктором Януковичем кандидатуру Сергея Аксенова, и как члены парламента экстренно собирали избирательные списки, чтобы провести референдум.

УВЛЕЧЕНИЕ ИГРОЙ НА БАРАБАНАХ

Григорий Иоффе рассказывал, что в 16 лет играл на барабанах. Будучи первым вице-спикером крымского парламента политик признавался, что приходилось играть в ресторанах, на свадьбах и даже похоронах.

Во время открытия фестиваля Koktebel Jazz Party в 2019 году Иоффе предположил, что игра на барабанах дала ему возможность построить карьеру в журналистике и в политике.

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