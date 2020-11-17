«Невосполнимая утрата»: Умер Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе

Председатель Общественной палаты ушел из жизни, когда ему было 67 лет. Фото: Официальный сайт Общественной палаты РК

Первый председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе 17 октября 2020 года скончался ночью на 68 году жизни, сообщил КП-Крым первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс.

Новость о смерти шокировала его коллег и жителей Крыма.

- Да, к сожалению, он ушел из жизни сегодня ночью. Пока причина смерти неизвестна, - отмечает Фикс. - Он болел, а недавно перенес тяжелую операцию, но все мы болеем...

Слова соболезнования и скорби родным и близким Иоффе выразил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Ушел из жизни Григорий Адольфович Иоффе, наш коллега и соратник. Это невосполнимая утрата. Яркий политик и общественный деятель, настоящий профессионал и патриот, талантливый журналист, честный, мужественный и принципиальный человек, - написал Аксенов в Facebook.

Он добавил, что председатель Общественной палаты сделал очень многое для всего Крыма и крымчан.

Дата и формат похорон председателя Общественной палаты будут определены в ближайшее время.

СПРАВКА КП

Григорий Иоффе родом из Симферополя. Родился 3 апреля 1953. В 1974 году он окончил Симферопольский государственный университет имени М.В. Фрунзе по специальности «русский язык и литература». Долгое время работал журналистом, телеведущим и имел звание Заслуженного журналиста Республики Крым и Украины. Позже стал депутатом республиканского парламента. В 2014 году Григорий Иоффе возглавил Общественную палату Крыма. А в июле этого года был вновь переизбран на эту должность.

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