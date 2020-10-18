Глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался от коронавируса

Мэр Ялты Иван Имгрунт скончался от коронавируса на 59 году жизни. Фото: Иван Имгрунт / Facebook.

Глава курортной столицы Республики Крым Иван Имгрунт 18 октября 2020 года скончался от коронавируса на 59 году жизни, сообщили КП-Крым в Совете министров региона.

Новость о смерти мэра шокировала жителей Ялты.

- Очень жаль. Тяжелая потеря для города, - пишут в комментариях к последней записи Ивана Имгрунта неравнодушные пользователи Facebook.

О том, что мэр болен пневмонией, стало известно еще 30 сентября 2020 года: в тот день он рассказал о своей госпитализации, назвав свое состояние «нормальным».

- Буду держать вас в курсе. И большое спасибо вам, мои дорогие, за пожелания выздоровления и теплые слова поддержки. Они мне очень важны, - отметил Имгрунт.

Известно, что лечение глава администрации Ялты проходил не в Крыму. В Минздраве региона отметили, что причины смерти им пока неизвестны.

Слова соболезнования и скорби родным и близким скончавшегося мэра выразил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Иван Иванович много сделал для Ялты, зарекомендовал себя как системный управленец с высокими профессиональными и человеческими качествами, пользовался заслуженным уважением и авторитетом, - написал Аксенов в соцсетях.

Для всего Крыма смерть Ивана Имгрунта стала большой утратой, добавил глава региона.

Напомним, 10 сентября COVID-19 диагностировали у вице-премьера Крыма Елены Романовской. Свое состояние чиновница назвала «нормальным», но 22 сентября ее состояние ухудшилось. Врачам пришлось ввести пациентку в искусственную кому и отправить спецрейсом в Москву.

Помимо этого, 13 октября коронавирус нашли у зампреда Совета министров Крыма Евгения Кабанова. Его госпитализировали в Симферопольскую городскую клиническую больницу №7.

СПРАВКА КП

Иван Имгрунт родом из Казахстана. Родился 28 мая 1961 года. В 1986 году он окончил Свердловский юридический институт. Помимо этого, имел диплом института экономики и управления Кубанской государственной медицинской академии.

Помощником председателя Совета министров Крыма Имгрунт стал в феврале прошлого года и занимал эту должность до мая 2019.

В июне того же года он начал работать заместителем главы Ялты, а 15 августа Имгрунта назначили первым заместителем главы администрации курортного города.

С 6 ноября официально занял должность мэра Ялты.

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