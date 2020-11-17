Фотофакт: Как Крым встретил Поезд Победы 2020

Поезд Победы прибыл в Крым 17 ноября. Фото: администрация Керчи.

Уникальный передвижной музей Великой Отечественной войны прибыл сегодня ночью в город-герой Керчь. В восьми вагонах до мелочей воссоздана атмосфера военного времени.

Передвигаясь по вагонам, зритель знакомится с тематическими экспозициями отдельных эпизодов довоенной жизни и военной поры, становится свидетелем воспоминаний мирного времени и нелегкой солдатской доли на фронте.

Завтра состав отправится в Севастополь. Фото: администрация Керчи.

С помощью специального оборудования воссозданы воздушные бои и массированные танковые атаки. Выставка насыщена историческими фактами, судьбами реальных людей, воспоминаниями очевидцев.

Однако, из-за пандемии выставку смогли посетить всего 300 человек. Среди них - лучшие студенты и учащиеся города.

Коронавирус внес свои коррективы в посещение выставки. Фото: администрация Керчи.

Организаторы соблюдают все меры безопасности, выдавая на входе маски и перчатки, а также замеряя температуру. В каждом вагоне установлены рециркуляторы.

Экспозиция дополнена звуковыми эффектами. Фото: администрация Керчи.

Керчь, кстати, стала первым городом Крыма на пути «Поезда Победы» в Крыму. Уже завтра поезд будет в Севастополе, где простоит до 20 ноября.

Маршрут состава разделен на две части. Завершится акция в начале 2021 года.

Для посетителей созданы безопасные условия. Фото: администрация Керчи.

С панорамой поезда можно ознакомиться и дистанционно на сайте поездпобеды.рф.

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