Очередная пакость: В Крыму ответили на арест Украиной 44 российских самолетов

Киев считает небо над Крымом своей территорией. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополя.

По ходатайству так называемой прокуратуры несуществующей Автономной Республики Крым (находится на территории Украины, - Ред.) наложен арест на 44 российских самолета. Все они совершали рейсы в Крым. О воздушных судах каких компаний идет речь – неизвестно.

В Крыму решение украинского суда назвали жестом бессильной злобы.

- Никакого влияния на полеты российских авиакомпаний в Крым это не окажет, - комментирует ситуацию глава республики Сергей Аксенов. - Очередная мелкая пакость, жест бессильной злобы.

Он напомнил, что ранее Украина уже арестовывала российские самолеты, но они продолжают летать на полуостров.

- И будут летать всегда, невзирая на «заклинания» украинских «шаманов» в прокурорских мундирах и судейских мантиях, - заключил глава региона.

В то же время Сергей Аксенов считает, что должностные лица, штампующие подобные решения, должны отвечать по российским законам.

Следует заметить, что в сентябре украинская прокуратура действительно заявляла об аресте 65 российских самолетов, которые также выполняли полеты в Крым.

Свои действия чиновники на Украине объясняют тем, что воздушное пространство над республикой было закрыто Киевом еще в марте 2014 года. Это было сделано из-за того, что власти «незалежной» не могли осуществлять «надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения».

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