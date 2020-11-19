Брусчатку с территории Херсонеса Таврического выставили на продажу в интернете

Объявление "провисело" на сайте всего несколько часов. Фото: Официальный сайт Херосонеса Таврический

Еще 18 ноября администрация музея-заповедника опубликовала информацию о том, что на территории кафедрального собора в Херсонесе закончилась укладка тротуарной плитки. Старое покрытие сняли и признали непригодным для использования.

Вечером того же дня сразу несколько человек заметили на торговой площадке Авито интересное объявление. Неизвестный пытался продать «супер эксклюзивный материал» всего-то за 15 тысяч рублей.

- Брусчатка из Хeрcонеса Tавpичеcкoгo, (мecтo крещения князя Bладимира), кoторую мы аккуратно демонтировaли и гoтoвы отпрaвить истиннoму ценителю, общая плoщaдь болeе 1000 м2. Эти кaмни, кoтopыe почти 100 лет пpолeжaли во Bсемиpнoм Наcлeдии ЮHEСKО, неcoмнeнно могут украсить и зарядить положительной энергетикой вашу территорию, - сообщал предприимчивый продавец.

"Эксклюзивный материал" пытались продать за 15 тысяч рублей. Фото: Дмитрий Высота

Объявление нашло отклик в социальных сетях. Предложение заинтересовало многих, но спустя несколько часов было удалено.

Креативный продавец рассказывал о целебных свойствах эксклюзивной брусчатки. Фото: Дмитрий Высота

Как оказалось, информация о продаже брусчатки из Херсонеса Таврического была фейком, а объявление - злой шуткой, сообщили КП-Крым в пресс-службе музея-заповедника.

- Вы же понимаете, что никто вот так брусчатку продавать не может, - сообщили в пресс-службе музея. - Это объявление - обычный фейк, поэтому не стоит верить всему, что пишут в интернете.

Как удалось выяснить КП-Крым, слой старой брусчатки должен был быть утилизирован подрядчиком.

- Брусчатку должен был уничтожить подрядчик, так как она не является пригодной для использования. Юридические службы займутся этим вопрос и выяснят, где сейчас находится старая плитка, - добавили в музее-заповеднике.

Напомним, в марте 2020 года для реконструкции музея Херсонесу увеличили финансирование. Деньги пошли на укрепление берега, содержание хоры, ограждение участков, видеонаблюдение, покос травы, археологические изыскания, консервацию и благоустройство.

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