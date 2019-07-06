2019-07-06T14:39:30+03:00
Общество

ЮНЕСКО назвала Херсонес Таврический российским: Киев возмутился и оскорбился

Министр культуры Украины Евгений Нищук разразился в соцсети гневным постом
Галина КОВАЛЕНКО
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Херсонес Таврический - это значимый исторический объект.Херсонес Таврический - это значимый исторический объект.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Баку с 30 июня по 10 июля проходит 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

И здесь делегация из незалежной сделала для себя открытие, прочитав в специальном выпуске вестника ЮНЕСКО, что один из объектов Всемирного наследия Херсонес Таврический, находящийся на Крымском полуострове в Севастополе, является российским.

- Это откровенное прямое заявление об аннексии, плевок в лицо всего международного сообщества! - такой пост разместил министр культуры Украины Евгений Нищук на своей странице Facebook.

Возмущенный чиновник заявил, что планирует поднять тему принадлежности Херсонеса Таврического на заседании правительства незалежной: - Ждем экстренная реакции и вмешательства министерства иностранных дел Украины.

Спецвыпуск ЮНЕСКО. Фото: Евгений Нишук/Facebook

Спецвыпуск ЮНЕСКО. Фото: Евгений Нишук/Facebook

Свою публикацию высокопоставленный чиновник проиллюстрировал фотографиями специального выпуска вестника ЮНЕСКО.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации пять лет тому назад: 16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум по вопросу о статусе полуострова Крым и города Севастополь. Большинство избирателей полуострова одобрили воссоединение с Россией.

СПРАВКА "КП"

Херсонес Таврический – это древнейший город-государство, появившийся примерно в 422-421 годах до нашей эры. Его основали выходцы из Гераклеи. Херсонес Таврический расположен между двумя бухтам Черного моря. На сегодняшний день западная оконечность этой территории носит название мыс Херсонес.

Херсонес Таврический является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под охраной закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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