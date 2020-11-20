Фотофакт: Первый снег украсил горы Крыма

Зима украсила на свой лад деревья и кустарники. Фото: Антон Сурожский/Подслушано Судак/VK

Крымский полуостров решил не отставать от материковой России, где уже вовсю трещат морозы и метут метели. В социальных сетях появились первые фотографии настоящей зимушки-зимы, которая украсила морозным инеем окрестности Алушты в районе Арпатских водопадов и горы Сори, которую еще называют Скирда или Сахарная Головка.

Побелели горы и тропинки. Фото: Антон Сурожский/Подслушано Судак/VK

- Тропа из осени в зиму, и обратно. Туман оседает на деревьях, а затем опадает на землю причудливыми листьями снега. А неподалеку еще цветут синие цветы, похожие на крокусы, - так прокомментировал свои фото автор.

Но по всей видимости, снег в ближайшее время перестанет быть уникальным явлением для жителей полуострова.

Синоптики Крымского гидрометцентра предупреждают, что в выходные дни не станет теплее. Мало того, в воскресенье под влиянием холодного атмосферного фронта местами ожидается не только противный осенний дождик, но и мокрый снег.

Остается только посетовать, что прогнозы известного синоптика Евгения Тишковца были неверными. «Часовой погоды» обещал крымчанам, что промозглые будни сменят уютные выходные.

- Придет вторая волна тепла, - сказал он, подчеркнув, что снежная зима в наши южные края не очень скоро нагрянет.

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