Эксперт дал оценку позиции нового президента Молдавии по Крыму

Позиция нового президента Молдавии насчет Крыма - сигнал о грядущих политических переменах. Фото: Архив "КП"

Позиция новоизбранного президента Молдавии Майи Санду по поводу принадлежности Крыма определила дальнейшее развитие отношений между ее страной и Россией. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее в интервью украинскому изданию «Европейская правда» новый президент Молдавии заявила, что Крым – это часть Украины, а все сказанное предшественником Игорем Додоном назвала глупостями.

- Это очень серьезный сигнал о том, что мы можем оказаться на пороге очень серьезных политических перемен. Ее заявления - угроза того, что замороженные конфликты на пространстве бывшего СССР начинают размораживаться, - отмечает Джаралла.

Он напомнил о недавнем заявлении главы Молдавии – российские войска должны уйти из Приднестровья.

- Создание проблем вполне возможно. Первое, что приходит в голову, - Приднестровье не имеет прямого сообщения с Российской Федерацией. Более того, украинская армия, несомненно, выступит на стороне Молдавии в ликвидации русского Приднестровья, - уточнил крымский политолог.

Для России, по словам Джараллы, может прийти время весьма серьезных решений, которые изменят многое.

- Может быть, пришло время уже отбросить в сторону постоянно нарушаемые договоренности с другой стороной и начинать другой этап, - вопрошая подытожил политолог.

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