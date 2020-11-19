«Это нужно Киеву»: Эксперт дал оценку резолюции Генассамблеи ООН по Крыму

Крым стал российским регионом в 2014 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Резолюция о «нарушениях прав человека» в российском Крыму, принятая третьим комитетом Генеральной ассамблеи ООН, отражает не реальное положение дел на полуострове, а мнение коллективного запада относительно событий 2014 года. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.

Ранее в Генассамблее ООН приняли резолюцию, в которой говорится, что Россия должна «немедленно покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма». В документе говорится об арестах, а также о том, что Россия якобы навязала крымчанам гражданство РФ.

Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и другие страны. Принятие документа поддержали 63 страны, 85 воздержались, еще 22 были против.

- Мы регулярно наблюдаем процесс попыток дискредитации на различных международных площадках образа российского Крыма. В этом отношении мы знаем, что Генассамблея ООН не впервые принимает антикрымскую резолюцию с подачи украинского государства, - говорит Ганжара. - Поддержание таких документов всегда не отвечает тому реальному положению дел, которое складывается в Крыму. Резолюция отражает мнение коллективного запада и Украины относительно событий, связанных с нашей республикой.

По словам эксперта, принятая резолюция не повлечет политико-правовые последствия для российского Крыма, документ нужен был Украине, дабы убедиться, что международное сообщество признает «аннексию».

- На самом деле мы понимаем, что эта тема уходит с реальных международных площадок, которые не связаны с декларативными резолюциями. На Западе все больше понимают неотъемлемость Крыма как части России, - заключил политолог.

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