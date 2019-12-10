2019-12-10T15:07:21+03:00
Политика

«Давление на Россию»: В Крыму оценили резолюцию Генассамблеей ООН по милитаризации полуострова

От России требуют вывести войска из Крыма и вернуть имущество, якобы изъятое с кораблей ВМСУ
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments7
Заседание Совета безопасности ООН. Фото: REUTERSЗаседание Совета безопасности ООН. Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Причина повторного принятия украинской резолюции Генассамблеей ООН по «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей» - это дипломатическая линия информационного давления на Россию со стороны США и их союзников.

Такое мнение КП высказал политолог Владимир Джаралла.

Напомним, за принятие резолюции проголосовало 63 страны, их количество сократилось на три с прошлого года. Против принятия документа выступили 19 стран, среди которых, помимо России, Белоруссия, Армения, Киргизия, Куба, Китай, Иран, КНДР и другие. Резолюцию предложил Киев.

В документе требуют от России вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое с кораблей ВМС, поскольку «российское военное присутствие в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины».

- Причина повторного появления этой резолюции - дипломатическая линия информационного давления на Россию со стороны США и их союзников, которые привлекают к голосованию другие страны, либо зависящие от них, либо в обмен на что-то, - отмечает политолог Джаралла. - Это тот случай, когда размер имеет значение. Поэтому, более интересно наблюдать за динамикой голосования: с каждым разом число стран, голосующих за антироссийскую резолюцию, снижается.

Также политолог отметил, что в документе, как и прежде, нет правды, поскольку его составители не знакомы с реальным положением дел в Крыму.

Джаралла подчеркнул, что с практической точки зрения принятый документ не имеет особого значения.

- Мы лишний раз убедились, что в мире стремятся не узнать правду, а играть с информацией, идя иногда на откровенную ложь. По счастью, мы от этого не зависим, строя свою жизнь самостоятельно, - заключил политолог.

Напомним, аналогичная резолюция была принята Генассамблеей ООН и в прошлом году. Тогда в МИДе отметили, что появление подобных документов – рычаг давления на Москву Сергей Аксенов тогда заявил, что резолюция оскорбляет крымчан, а Генассамблея ООН подрывает свой авторитет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Крыма

Военное присутствие РФ (подробнее)

Аксенов: Генассамблея ООН политически мотивированными резолюциями подрывает свой авторитет и оскорбляет крымчан

Глава РК прокомментировал одобрение международной организацией документа по правам жителей Крыма, которые якобы нарушаются (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Крыму через год планируют развернуть третий полк ВДВ
Константинов прокомментировал задержание на Украине севастопольского «единороса»
Крымские электрички отдадут в управление новой компании
Она была незаменима: Спикер парламента Крыма о гибели главы Черноморской администрации
Как в кино: В Феодосии сотрудники ДПС остановили ночного гонщика, прострелив ему колеса
На ЮБК три тысячи детей выйдут в поддержку российских спортсменов
За пять лет в Крыму открыли 17 школ и детсадов из 90 построенных
В крымских городах и селах ужесточат правила вырубки деревьев
В Крымском федеральном университете создали бесплатный курс по базовой реанимации
В Крыму ребенку на день рождения подарили фальшивые деньги
Появились подробности аварии, в которой погибла глава Черноморской администрации
В лобовом ДТП погибла глава администрации Черноморского района
Вход только по билетам: На автостанции «Курортная» в Симферополе введен пропускной режим
В Ялте сносят стадион «Авангард»
Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Крыма
«Двигался перебежками вдоль залива Сиваш»: Крымские пограничники задержали нарушителя из Украины
Опасный сорняк, вызывающий аллергию, разрастается в Крыму
Крымское кафе оштрафовали на 10 тысяч из-за одной бутылки минералки
Погода в Крыму 10 декабря: Туманно и тепло
В центре Симферополя нарисовали новый пешеходный переход
Пропавшего 16-летнего подростка из Севастополя нашли мертвым
ООН: В Крыму грабят, пытают, убивают и тайно сажают в тюрьмы
«Бельбек» может стать запасным аэродромом для гражданских самолетов
Ялтинскими долгостроями займется суд
Домушники вынесли из квартиры в Грэсовском шкатулку с золотом и 2 миллиона рублей
Налоговики Керчи испекли 20 кг пряников добросовестным плательщикам
Компания рецидивистов ограбила двух крымчан и вывезла их в лес
Один человек пострадал в ДТП около Феодосии