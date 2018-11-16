Аксенов: Генассамблея ООН политически мотивированными резолюциями подрывает свой авторитет и оскорбляет крымчан
Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций принял резолюцию по нарушениям прав человека, которые якобы происходят на Крымском полуострове.
Глава Республики Крым уверен, что такие решения не имеют ничего общего с реальной ситуацией на полуострове. Это все пропагандистские выдумки Киева и Вашингтона.
- Особенно лицемерна фальшивая забота о правах крымчан выглядит на фоне событий на Украине, где идет гражданская война, где похищают людей, убивают и бросают в тюрьмы инакомыслящих, - считает Сергей Аксенов.
Глава РК подчеркнул, что все зарубежные гости, посетившие Крым после воссоединения с Россией, говорят о мире, согласии. На полуострове нет и намека на дискриминацию по национальному, религиозному и другим признакам.
- Мы неоднократно приглашали представителей ГА ООН, ОБСЕ, Европарламента и других международных организаций в Крым, чтобы на месте разобраться в том, что на самом деле происходит в регионе, - подчеркивает Сергей Аксенов. - Вместо ответа мы снова получили очередную порцию пропаганды и голословных обвинений.
Все приглашения по-прежнему в силе. В Крыму всегда рады гостям.
- Принимая политически мотивированные резолюции, ГА ООН подрывает свой авторитет, оскорбляет крымчан и подталкивает киевский режим к совершению новых преступлений, - отмечает Сергей Аксенов.
Жители полуострова сделали свой выбор, в соответствии с Уставом ООН и международными нормами. В мире знают об этом, что подтверждает результат голосования: большая часть государств резолюцию не поддержали.
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