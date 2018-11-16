2018-11-16T15:27:27+03:00
Общество

Аксенов: Генассамблея ООН политически мотивированными резолюциями подрывает свой авторитет и оскорбляет крымчан

Глава РК прокомментировал одобрение международной организацией документа по правам жителей Крыма, которые якобы нарушаются
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments10
Сергей Аксенов. Фото: Сергей Аксенов/FBСергей Аксенов. Фото: Сергей Аксенов/FB
Изменить размер текста:

Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций принял резолюцию по нарушениям прав человека, которые якобы происходят на Крымском полуострове.

Глава Республики Крым уверен, что такие решения не имеют ничего общего с реальной ситуацией на полуострове. Это все пропагандистские выдумки Киева и Вашингтона.

- Особенно лицемерна фальшивая забота о правах крымчан выглядит на фоне событий на Украине, где идет гражданская война, где похищают людей, убивают и бросают в тюрьмы инакомыслящих, - считает Сергей Аксенов.

Глава РК подчеркнул, что все зарубежные гости, посетившие Крым после воссоединения с Россией, говорят о мире, согласии. На полуострове нет и намека на дискриминацию по национальному, религиозному и другим признакам.

- Мы неоднократно приглашали представителей ГА ООН, ОБСЕ, Европарламента и других международных организаций в Крым, чтобы на месте разобраться в том, что на самом деле происходит в регионе, - подчеркивает Сергей Аксенов. - Вместо ответа мы снова получили очередную порцию пропаганды и голословных обвинений.

Все приглашения по-прежнему в силе. В Крыму всегда рады гостям.

- Принимая политически мотивированные резолюции, ГА ООН подрывает свой авторитет, оскорбляет крымчан и подталкивает киевский режим к совершению новых преступлений, - отмечает Сергей Аксенов.

Жители полуострова сделали свой выбор, в соответствии с Уставом ООН и международными нормами. В мире знают об этом, что подтверждает результат голосования: большая часть государств резолюцию не поддержали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вокруг Крыма на гидроцикле: испанский путешественник снимет фильм о полуострове

Покорить крымские берега он хочет за 10 дней (подробнее)

Мегафон американских кураторов: Украина хочет выступить в ООН против "милитаризации Крыма"

Крымский политолог прокомментировал очередную дипломатическую инициативу незалежной (подробнее)

Украинские пограничники задержали 15 судов за посещение портов Крыма

Траулеры и сейнеры пришвартованы в портах Бердянска и Мариуполя(подробнее)

"Украина ведет себя как пиратское государство": В Крыму ответили на задержание 15 судов

Задержанные сейнеры находятся в портах Бердянска и Мариуполя (подробнее)

В Госдуме прокомментировали принятие в ООН антироссийской резолюции по Крыму

По мнению депутата Руслана Бальбека, члены всемирной организации забыли об объективности (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Крым и Украина»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Армянске построят цех по нейтрализации отходов завода "Крымский Титан"
В Симферополе задержали наркокурьера: парень может сесть на 20 лет
В Симферополе назначили трех заместителей главы города
В Симферополе горел многоквартирный дом: эвакуировали 20 человек
В Крыму на границе у гражданина Украины нашли 64 патрона
Между Абхазией и Крымом планируют запустить морское сообщение
В нескольких населенных пунктах Крыма отключили свет
Аксенов поручил Маленко привести в порядок набережную Салгира
В Крыму 16 ноября мокрый снег, дождь и +3
В Севастополе нашли две немецкие бомбы времен войны
Ялта и Гагра подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве
Житель Севастополя оставил в общественном туалете 350 тысяч рублей
Из Армянска в Джанкой пустят электрички с отремонтированными вагонами
В Симферополе к 19 ноября обещают отремонтировать улицу Кубанскую
Мужчина с материка в Большой Ялте заколол ножницами своего приятеля
На полках крымских магазинов нашли 752 килограмма хлеба "с нарушениями"
В Белогорском районе подрядчик "нажился" на полмиллиона при установке сигнализации в школах
В Феодосии 39-летний мужчина упал в глиняный карьер
Мужчина попытался ввезти в Крым из Украины двухсотлетнюю книгу
В Ялте москвичка зарезала своего сожителя
В Керчи отремонтировали теплотрассу после аварии с грузовиком
Погода в Крыму на 15 ноября: днем до +7, местами снег с дождем
В Севастополь прибыли «дембеля» с кораблей в Средиземном море
Украинский канал в прямом эфире "присоединил" Крым к России
Наталью Маленко назначили исполняющей обязанности главы администрации Симферополя
В Керчи из горящей времянки спасатели вытащили 57-летнего мужчину
В Крыму комплексы «Триумф» и «Панцирь» «поразили» крылатые ракеты «противника»
В Севастополе к 2021 году построят онкодиспансер за 2,3 миллиарда рублей
В Ленинском районе уничтожили 4 авиабомбы времен войны