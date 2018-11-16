"Украина ведет себя как пиратское государство": В Крыму ответили на задержание 15 судов

На полуострове задержание Украиной 15 судов за заход в крымские порты назвали пиратством.

Ранее украинские СМИ, ссылаясь на пограничную службу незалежной, написали, что задержанные суда находятся в портах Бердянска и Мариуполя. Часть из них арестована, по другим идут суды.

Количество задержанных сейнеров может вырасти. В «черный список» украинских пограничников попали около 940 судов. Большая часть - это плавсредства, обслуживающие крымские порты.

- Однозначно можно сказать, что Украина ведёт себя как пиратское государство, до конца не осознавая, к каким трагическим последствиям для неё может обернуться такое поведение. Киев выбрал форму шантажа, а не диалога во взаимоотношениях с Москвой. Судя по всему, в ближайшее время ситуация не изменится, так как тема России, российского Крыма и Донбасса активно используется различными политическими акторами накануне президентских и парламентских выборов на Украине, - сказал политолог Иван Мезюхо.

По его мнению, нужно быть готовыми, что в любой момент Киев может совершить очередную антироссийскую выходку в виде задержания наших суден или заброски в Крым новых диверсантов.

Ситуация в Азовском море обострилась, когда 25 марта украинские пограничники задержали российское судно «Норд» с крымскими рыбаками на борту. А в мае российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041». Члены экипажа находились на территории Крыма. Морякам «Норда» и «ЯМК-0041» 30 октября удалось вернуться домой - их обменяли на границе. При этом капитан судна до сих пор находится на Украине. Его обвиняют в незаконном промысле рыбы и незаконном пересечении границы. Позже и Россия, и Украина укрепила военные позиции в Азовском море. Незалежну не устраивает, что российские пограничники якобы слишком часто проводят досмотр их судов.

Сейнер "Норд" выставили на продажу. Но первый аукцион 7 ноября не состоялся, потому что все 12 участников не оплатили необходимый взнос. Сейчас идет речь о повторной продаже.

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