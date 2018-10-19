В Украине арестованное крымское судно «Норд» хотят выставить на аукцион

СЕГОДНЯ 20:59 2018-10-19T21:47:13+03:00

На нем до сих пор остались личные вещи керченских моряков

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Так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым», находящаяся в Украине, изъяла арестованное крымское судно «Норд» и передала Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Украинское ведомство исполнило решение Херсонского городского суда.

- Указанное решение принято с целью сохранения бюджетных средств, расходуемых на содержание арестованного судна на территории морского порта «Бердянск», - сообщается на сайте так называемой «прокуратуры АР Крым».

В офисе украинского уполномоченного по правам человека добавили, что «Норд» продадут на аукционе

- На нем (судне «Норд». -Авт.) до сих пор оставались личные вещи моряков, которые представители омбудсмена описали и составили соответствующий акт, - заключили в сообщении.

Напоминаем, что прошло уже больше шести месяцев со дня захвата незалежной рыболовецкого судна «Норд» в Азовском море: 25 марта украинские пограничники задержали сейнер и десятерых членов экипажа.

Восемь членов экипажа по сей день находятся на территории Украины и не имеют возможности вернуться домой, в Крым.

Счастье улыбнулось лишь коку Ирине Обориной и матросу Дмитрию Таразанову, вернувшимся в родную Керчь в конце апреля.

Адвокат экипажа «Норда» Дмитрий Щербина отметил, что Дмитрий Таразанов и Ирина Оборина покинули Украину вполне законно: - Приехали в аэропорт, предъявили свои документы. Объяснили, что они моряки с судна «Норд». Да, судились, вот определение судебного заседания. Моряка и кока пропустили на авиарейс в Минск, потому что не было оснований не пропускать. А чуть позже на незалежной поднялся переполох – и остальных членов экипажа «Норда» просто не выпустили.

Надо отметить, что после инцидента с «Нордом» по инициативе Росрыболовства организована группа оперативного руководства при возникновении чрезвычайных ситуаций с судами рыбопромыслового флота на море при осуществлении производственной деятельности.

Главная задача группы - координация деятельности российских рыбаков с пограничными управлениями ФСБ России. Все это поможет обеспечить оперативную связь с судовладельцами и капитанами, и, соответственно, быстрое реагирование на различные ЧП и просто тревожные сигналы.

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