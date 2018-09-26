Жизнь после захвата «Норда»: Дочка капитана думает, что папа на работе, а рыбколхоз по уши в долгах

26 Сент. 11:40 2018-09-27T12:07:57+03:00

Судно до сих пор ошвартовано в украинском Бердянске. Фото: Госпогранслужба Украины

«Комсомольская правда – Крым» узнала, как сейчас чувствуют себя рыбаки и их родные

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Прошло полгода с момента захвата крымского рыболовецкого судна «Норд» в Азовском море: в конце марта десять наших рыбаков оказались в плену у украинских пограничников. Восемь моряков до сих пор находятся на территории незалежной и не могут вернуться домой, еще двое - кок Ирина Оборина и матрос Дмитрий Таразанов – смогли добраться до родной Керчи по счастливой случайности. «Комсомольская правда – Крым» узнала, как сейчас живут рыбаки и их родные.

«ПОКА МУЖА ДЕРЖАТ НА УКРАИНЕ, ПОЛИНА НАУЧИЛАСЬ ГОВОРИТЬ И ПОШЛА В САДИК»

Хуже всех приходится капитану «Норда» Владимиру Горбенко: в отношении него на Украине возбудили сразу два уголовных дела. Мужчине даже пришлось провести некоторое время в СИЗО, но, к счастью, моряка удалось освободить под залог, теперь он живет у родственников в Мелитополе (Запорожская область Украины) и еженедельно ездить отмечаться к следователю СБУ – мол, не сбежал.

Владимир Горбенко на сейнере. Фото: скриншот YouTube

Жена капитана Мария Горбенко взяла трубку сразу:

- Все по-прежнему, - ответила тихо. - Новостей пока нет. Обещают, что будут подвижки, но пока не могу сказать, что именно и когда произойдет.

У Владимира Горбенко после ареста начались проблемы со здоровьем, была даже угроза инфаркта. После освобождения из СИЗО капитану удалось посетить врачей.

- Сейчас здоровье стабильное, все нормально, - поделилась с «Комсомольской правдой – Крым» Мария.

Владимир очень хочет домой и сильно скучает по детям: старшему сыну капитана 19 лет, средней дочери - 11, а младшенькой нет еще трех.

- Вернется и не узнает Полину: она уже начала разговаривать и детский сад пошла, - сетует жена. – Старшие-то в курсе, что с отцом, а для нее папа на работе. Мы так ей говорим, когда она вспоминает про Володю.

На вопрос о материальной стороне жизни керчанка объяснила:

- Фирма выплачивает оклад.

«ДАЖЕ КОГДА МОРЯКИ НАПРАВЛЯЮТСЯ В ПАРИКМАХЕРСКУЮ, ЗА НИМИ ИДЕТ СЛЕЖКА»

У Инны Умиленовой на Украине сразу двое - муж Виктор (второй механик) и сын Юрий (матрос). Их вместе с другими членами экипажа до сих пор не выпускают из Украины: крымские паспорта граждан РФ конфисковали пограничники незалежной, заявив, что эти документы недействительны. В российском посольстве выдали новые загранпаспорта – но и их украинские пограничники тоже не сочли за нормальные. В итоге семеро мужчин оказались в ловушке и вынуждены жить на территории посольства РФ.

- Звонят, но разговоры только о погоде и здоровье. Все же на прослушке, - На все расспросы «КП-Крым» Инна Умиленова только вздыхает. - За ворота посольства ни ногой, выходят только покурить во двор. За ними круглые сутки следят, даже если их везут в парикмахерскую или больницу. Ребята уже духом упали – столько времени, но с места ничего не двигается! Начали болеть на нервной почве. Все как было в апреле, так и осталось - воз ни с места: суды прошли, штрафы (за якобы незаконное пересечение украинской границы, - ред.) за них заплатили, но пограничники не выпускают. Понимаете?! Украина говорит, что не их держит, а сами не отдают документы – российские паспорта не признают. А предъявить украинские, естественно они предъявить не могут, потому что их нет.

Жизнь же на полуострове идет своим чередом. Инна уже подала документы на заслуженный отдых – оформляет пенсию.

ТУПИК ПОЛНЫЙ! ДЕНЕГ НЕТ, НО РЫБКОЛХОЗ ДЕРЖИТСЯ

- Спасибо, что позвонили, - Сергей Лесков, гендиректор рыбколхозе имени Первого мая, обрадовался, что кого-то интересует судьба «Норда» и самого предприятия. - Ребята по-прежнему в российском посольстве в Киеве. Капитан у родственников - до 1 октября ему и адвокатам нужно ознакомиться с материалами дела. Потом начнутся судебные заседания. А по команде тупик полный: украинская сторона незаконно признает их гражданами Украины, а доказать это не может. Но и по российским документам не выпускает из страны.

Руководитель предприятия объяснил, что по его личному мнению, в рамках правого поля отстоять экипаж невозможно, нужно какая-то политическая воля. И признался:

- Руки опускаются.

Сейнер «Норд» был единственным судном у рыболовецкого колхоза, так что сейчас предприятие фактически остановилось: работать некому и не на чем.

- Чем занимаются кок Ирина Оборина и моряк Дмитрий Таразанов, которым все-таки посчастливилось вернуться домой?

- Ирина Анатольевна взяла отпуск за свой счет - в рыбколхозе нет работы по ее специальности, устроилась временно коком на паром (курсирующий через Керченский пролив, - ред.). Дмитрий же трудится в рыбколхозе, просто его перевели из состава экипажа на хозяйственную должность: метет плац. Не смог устроиться (на другую работу, - ред.) и попросил хоть чем-то его занять.

Этот плац теперь метет матрос ТаразановФото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ

У экипажа «Норда» на предприятии и вовсе невнятный статус. Как их оформлять по бумагам? Отпуск? Больничный?

- Я связывался с трудовой инспекцией, просил дать разъяснения, но там затруднились ответить. Но ребята не в командировке – они просто ушли в море и не вернулись. Значит, они продолжают выполнять свои обязанности, поэтому я выплачиваю им их оклады. В рыбколхозе всего 25 сотрудников вместе с экипажем «Норда». Людям объяснили ситуацию, и они перешли на ставки 0,5-0,25. Но все равно на зарплату в месяц уходит порядка 500 тысяч рублей - из них порядка 300 тысяч рублей на семерых членов экипажа и капитана (которые находятся на Украине, - ред.).

- Колхоз зарабатывает эти деньги и без «Норда»?

- Нет, просто нас сейчас кредитует компания, с которой мы работали по рыбе, в счет будущих поставок - как предоплата. Я беру эти деньги под личную ответственность. Меценатов в коммерции нет, конечно. Хотя может и есть, но мы с ними не знакомы.

- Чем отдавать будете?

- Надеюсь, когда разрешиться ситуация с капитаном, то мы сможем заявлять о себе: «Помогите!». А сейчас даже если и отдадут судно, то у нас нет экипажа – он находятся в заложниках.

Ранее в рыбколхозе заявляли, что хотят отстаивать «Норд» в суде, требовать от Украины компенсации понесенных убытков, но сейчас от этой идеи пока отказались.

- Главное сейчас – люди. На суд по судну нужны деньги, а в колхозе пока такой возможности нет, - заключили в пресс-службе предприятия.

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