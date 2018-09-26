На Украине заявили, что нашли трубу, через которую в Крым незаконно поставляли воду

СЕГОДНЯ 20:54 2018-09-26T21:02:39+03:00

По версии незалежной, живительная влага из скважин подавалась на одно из предприятий полуострова

Изменить размер текста: A A

На Украине заявили о незаконном заборе и транспортировке воды на полуостров.

Так, по информации так называемой "прокуратуры Автономной Республики Крым" (украинское ведомство, расположенное в Херсонской области), на территории Каланчакского района Херсонской области обнаружены две скважины, расположенные в 15 метрах от границы.

- По предварительным данным, замаскированная пластиковая труба была проложена до 2014 года и ведет к промышленному предприятию, которое находится сразу за линией размежевания (так на Украине называют государственную границу с Крымом, - ред.), - говорится в сообщении украинского надзорного ведомства.

Как отметили в "прокуратуре АРК", скважины, согласно технической документации, предназначались исключительно для добычи подземных вод и поставки их на предприятие "Крымский Титан". Украинские следователи обнаружили, что от одной из скважин пролегает скрытый трубопровод на полуостров - прямо к указанному химзаводу.

- С помощью труб осуществлялось скрытая и не подлежащая учету подача воды. Возможная мощность обнраруженной врезки в одной из скважин - 250 кубометров воды в час, - рассказали в незалежной.

Завод "Крымский Титан" является одним из крупнейших в мире производителей двуокиси титанаФото: Анастасия ЖУКОВА

Прокуратура и СБУ сообщили, что прекратили поставку воды. Теперь украинские следователи выясняют, кто может быть причастен к этому скрытому водоснабжению, чтобы "дать правовую квалификацию указанным фактам".

Напомним, предприятие "Крымский Титан" оказалось в центре серьезного скандала, связанного с выбросами в атмосферу вредных химических ведеств - хлорида водорода и сернистого ангидрида. Город Армянск на севере полуострова и несколько окрестных сел в течение нескольких недель страдали от ядовитых газов в воздухе: у людей начинались аллергические реакции, кашель, слезились глаза. Металлические предметы покрывались ржавчиной и скользким налетом. На некоторое время в регионе даже вводили режим чрезвычайной ситуации.

В качестве основной версии власти назвали проблемы с кислотонакопителем "Крымского Титана" - техническим водоемом, куда предприятие на протяжении нескольких десятилетий сбрасывает отходы производства, а именно - разбавленную водой серную кислоту.

"Крымскому Титану" для работы необходима пресная вода, ранее завод использовал днепровскую, которая поступала на полуостров по Северо-Крымскому каналу. В 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ Украина перекрыла водоснабжение, построив в Херсонской области дамбу.

Северо-Крымский канал сейчас - лишь память о достижениях былых временФото: Анастасия ЖУКОВА

Кислотонакопитель находится в на границе Украины и Крыма. Власти республики в качестве одной из версий также рассматривают диверсию со стороны незалежной - "сброс неустановленного вещества со стороны сопредельного государства". Завод "Крымский Титан" в свою очередь заявил о том, что дамба, отделяющая кислотонакопитель от залива Сиваш, повреждена с украинской стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Крыма: Украина ничего не добьется, введя санкции против наших химзаводов

Незалежная хочет "наказать" не только российские, но и зарубежные предприятия, работающие на территории полуострова (подробнее)

В Армянске из-за выброса химикатов временно закрыли завод «Крымский Титан»

Сотрудникам пообещали не урезать зарплаты (подробнее)

«Люди чешутся, машины ржавеют»: Армянск задыхается из-за выброса химикатов

А власти успокаивают: угрозы для здоровья нет (подробнее)

Спецпредставитель президента по экологии: Виновных в выбросе вредных веществ в Крыму нужно наказать

Он призвал закрыть завод «Титан» до устранения аварийных ситуаций (подробнее)

На границе Крыма с Украиной зафиксирован выброс неизвестного вещества

Металл, оставленный на балконе жителями, поржавел, все покрылось желтой пылью (подробнее)

Крымский депутат: Ветер несет химикаты из Армянска в Херсон, но Украина не даст днепровскую воду для решения проблемы

Хоть в Херсонской области уже обнаружили токсические вещества в воздухе, незалежная не вернется к переговорам по Северо-Крымскому каналу, считают на полуострове (подробнее)

"Настоящая газовая камера": Жители Армянска снова жалуются на выброс химикатов в атмосферу

Вечером 13 сентября в городе снова было тяжело дышать (подробнее)

В выбросе ядовитых химикатов в воздух на севере Крыма заподозрили Украину

Всего следствие рассматривает шесть версий (подробнее)