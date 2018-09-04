Крымский депутат: Ветер несет химикаты из Армянска в Херсон, но Украина не даст днепровскую воду для решения проблемы

СЕГОДНЯ 18:27 2018-09-04T18:31:47+03:00

Хоть в Херсонской области уже обнаружили токсические вещества в воздухе, незалежная не вернется к переговорам по Северо-Крымскому каналу, считают на полуострове

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Причиной экологических проблем в Армянске власти все же назвали кислотонакопитель химического завода "Крымский Титан" в Армянске - пруд с водой, куда предприятие сливает отходы производства. Лето в этом году выдалось особо жарким, дождей ни капельки. Водное зеркало защищало химикаты от испарения в атмосферу. Воды не стало, пруд высох, и они попали в воздух. Ветер поднимает в воздух химическую взвесь, потом она оседает на почву ночным конденсатом.

Раньше вода поступала из Северо-Крымского канала. А когда Украина его перекрыла в 2014 году, возникли проблемы с водой. А сейчас от Украины уже посыпались обвинения. В Госпогранслужбе незалежной заявили, что обнаружили в Херсонской области «наличие химических веществ». И виноваты соседи - «оккупированный Крым».

- Приборы показали превышение содержания химических веществ (токсические промышленные вещества), - написал в понедельник на своей странице в в Facebook помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Почему подобными замерами в незалежной занимается Госпогранслужба - вопрос философский. В любом случае, жители приграничных территорий - и с российской стороны, и с украинской, надеются - может, общая беда послужит поводом для примирения хотя бы в водном вопросе. Ведь из-за перекрытия Северо-Крымского канала несладко и Украине тоже.

Когда-то канал давал воду для кислотонакопителя химзаводаФото: Анастасия ЖУКОВА

Но в незалежной решительно заявляют, что воду ни при каких обстоятельствах не дадут. С заявлением уже выступил глава запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" Рефат Чубаров.

- Началось осторожное зондирование возможности восстановления подачи днепровской воды на временно оккупированный Крым по Северо-Крымскому каналу. Теперь в качестве аргументов, призванных разжалобить официальные власти Украины и международное сообщество, российские оккупанты используют последствия экологической катастрофы, вызванной ядовитыми выбросами завода "Крымский титан", - высказался Чубаров. - Настоящей, едва скрытой целью российской оккупационной власти, является попытка любой ценой и усилиями наполнить до зимы днепровской водой высохшие до самого дна водохранилища Крыма. Понятно, что такой возможности оккупантам мы не дадим.

В Крыму не сомневались, что Украина ни за что не пойдет на "водные" уступки, даже если испарения из кислотонакопителя отравляют жителей Херсонской области.

- Глубоко убежден, что проблемы в Херсонской области вряд ли заставят украинскую сторону пойти на какие-то уступки Крыму. Это государство и этот правящий режим готов идти на серьезные потери собственного населения, - отметил в комментарии "Комсомольской правде - Крым" депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара. - В свое время рассматривались различные варианты, в том числе – заключение коммерческого договора с Украиной по продаже днепровской воды, но это не воплотилось в жизнь. С теми людьми, которые сейчас управляют Украиной, даже разговаривать об этом не стоит, понимания мы не найдем. На решение проблемы с помощью Северо-Крымского канала крымские власти не рассчитывают.

Техническое решение по борьбе с вредными испарениями из кислотонакопителя в Армянске найдут в течение трех дней. Такое распоряжение дал глава республики Сергей Аксенов. В качестве одного из вариантов расматривается возможность залива воды в кислотонакопитель из Каркинитского залива.

- Нужно определить, как эта вода будет взаимодействовать с кислотной средой, чтобы не ухудшить ситуацию. Если экспертиза будет положительной, то нужно использовать эту воду. Однако на это может потребоваться продолжительное время, - отметил Аксенов.

Также специалисты обдумывают варианты обработки кислотонакопителя специальными химическими составами.

По ситуации в Армянске проводит расследование прокуратура. Надзорное ведомство определит, могли ли должностные лица предупредить проблему и минимизировать последствия. Аксенов отметил, что кислотонакопитель пересох впервые за 47 лет.

СПРАВКА КП

Площадь кислотонакопителя – 42 квадратных километра, необходимый объем – 30 миллионов кубометров воды.

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