2018-08-28T00:35:02+03:00
Происшествия

На границе Крыма с Украиной зафиксирован выброс неизвестного вещества

Металл, оставленный на балконе жителями, поржавел, все покрылось желтой пылью
Надежда ДАЦЮК
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жители Крыма начали обращаться в Министерство экологии и природных ресурсов РК с жалобами на выбросы загрязняющих веществ в воздух Армянска и Красноперекопска.

По данным Минприроды, сейчас представители министерства участвуют в проверках, которые проводятся прокуратурой Армянска и Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Государственное автономное учреждение Крыма «Центр лабораторного анализа и технических измерений» проводит отбор проб компонентов окружающей среды. Также сотрудники центра проведут лабораторные исследования факторов негативного воздействия на окружающую среду.

Жители городов, в которых зафиксированы выбросы, делятся советами, как обезопасить себя в условиях опасной окружающей среды.

- Уважаемые жители города и гости! В связи с выбросами, в которых есть наличие серной кислоты, очень много случаев заболевания носоглотки и дыхательных путей. Для профилактики пейте молоко, минеральную воду, в которой большое содержание соды, сырой яичный белок. Полоскайте рот раствором соды, чаще промывайте нос, - пишет местная жительница.

- У детей аллергический кашель по ночам,беременная жалуется на плохое самочувствие, носоглотка воспалилась,температура, дышать тяжело! Метал поржавел! Но угрозы якобы нет, и паниковать нет причин! Весело! - пишет Елена Свинцова.

Житили Армянска рассказывают, что с 23 на 24 августа за одну ночь дома, решетки радиаторов на автомобилях, строительные инструменты, оставленные на балконах, покрылись ржавчиной и желтой пылью.

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