«Люди чешутся, машины ржавеют»: Армянск задыхается из-за выброса химикатов

СЕГОДНЯ 15:49 2018-08-28T16:53:01+03:00

Смородина во дворе у Сергея из Армянска засохла на глазах. Фото: предоставлено героем публикации

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Клубника почернела, забор покрылся слизью

Жители Армянска публикуют в социальных сетях снимки проржавевшей посуды, бытовой техники, велосипедов и автомобилей. Люди жалуются на головную боль, сыпь и кашель, заборы покрыты слоем непонятной слизи.

- Я несколько дней думала, почему буквально за ночь руки покрылись красными пятнами и стали чесаться, а теперь поняла. Мы спали с открытыми окнами. На подоконнике лежали ножницы и иголки - враз покрылись ржавчиной. И вытяжку каждый день оттираю, она пятнами покрывается, - жалуется Ирина Медынцева.- Неделю назад купил машину за два миллиона. Все хромированные детали проржавели. У меня просто слов нет, - возмущается житель Армянска Виктор.

На коже появилась сыпь, стоило поспать с открытым окном. Фото: Ирина Медынцева

- Листва на деревьях уже посыпалась! Дети вчера на улице вечером чуть не задохнулись. Говорят, тошнило, голова начала болеть. Все вокруг покрывается какой-то гадостью, ни к чему притронуться нельзя, все жирное и липкое. Даже собаку погладить невозможно! Как будто солидолом ее намазали! Это все происходит ночью, за день гадость на солнце подсыхает, а утром опять все покрыто жиром. Это не единоразовый выброс, как говорят, - утверждает Анастасия Кулакова.

- Буквально за пару дней вся клубника возле дома почернела, как будто ее кислотой полили. Забор весь в зелено-коричневой слизи, - добавляет Сергей Полукаров.

- В городе все металлические конструкции покрыты жирной пленкой. У ребенка старшего начался сильный кашель, а у дочки - сильные высыпания, все чешется. У меня голова болит сильно, таблетки не помогают. У моих подруг точно так же. Я задумалась о том, чтобы уехать отсюда: не хочется пополнить ряды пациентов в онкологических клиниках, - поделилась Ирина Кондрашова.

Горожане говорят, что подобное происходит не в первый раз: аналогичные выбросы жители Армянска наблюдали в середине июля, но ситуация была не настолько плачевная.

Люди винят «Титан»

Люди винят в экологической катастрофе местное химическое предприятие - «Крымский Титан». В частности, депутат горсовета Армянска Виктор Мохов предположил, что заводу не хватает для работы воды, поэтому в кислотонакопитель приходится сливать более насыщенные кислотой стоки.

- Лето жаркое и засушливое, стоки выпариваются естественным путем, образуется пыль, насыщенная кислотой. В ночное время она соединяется с более влажным воздухом и гонится северо-восточным ветром, который преобладает начиная с 23 августа - смотрел архив погоды - через село Перекоп, новое кладбище, на микрорайон Васильева, коттеджи, микрорайон Корявко и часть старого района. Я живу на Гайдара, 14, у нас таких ужасов, что люди описывают, нет, хотя запашок все же чувствуется. Если что-то не сделать с накопителем, то, пока такие ветра, все будет продолжаться. Виноваты соседи, перекрывшие воду (речь идет о перекрытии Украиной Северо-Крымского канала, часть воды из которого использовал «Крымский Титан». - Ред.), руководство завода, допустившее пересыхание накопителя, и природные условия - жара и направление ветра, - заключает депутат.

Особенно страдают жители села Перекоп - ближайшего к заводу «Крымский Титан».

- Мы в понедельник стояли с подругой на улице, завод хорошо видно. И увидели, как оттуда идет густой белый дым, как туман. Говорят, что это не завод - но дым шел с той стороны, я уверена, это оттуда, - поделилась жительница Перекопа. - Мы начали задыхаться. У меня до сих пор в горле першит. Боюсь, это же химия. Соседка-медик посоветовала выпить молоко. Всех детей заставила выпить, мало ли. Дома все поржавело, у соседей листья с абрикоса осыпались.

Женщина отметила, что ее муж работает на «Крымском Титане» и уже полтора месяца не получает зарплату. И в Армянске, и в Перекопе ходят слухи, что на предприятии запустили процедуру банкротства, собственники делят имущество. Из-за финансовых трудностей якобы начали отключать фильтры, чтобы сэкономить. По другой версии, фильтры сломались, но ремонтировать их никто не собирается.

«Не наблюдали»

В пресс-службе «Титана» корреспондента КП заверили, что никаких внештатных ситуаций на предприятии не было.

- Чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, не зафиксировано. Пылегазоочистные установки (ПГОУ) находятся в исправном состоянии и работают в штатном режиме. Работа ПГОУ при отключенных системах газоочистки не допускается, о чем свидетельствуют данные журнала учета часов работы установок по форме ПОД-3. Ведение технологического процесса ведется в строгом соответствии с нормами, - сообщили в пресс-службе.

Хозяйка думает, что велосипед уже не спасти. Фото: Александра Нестеренко / ВКонтакте

На предприятии заявляют, что концентрация выбросов загрязняющих веществ в атмосфере не превышает предельно допустимой в пределах санитарно-защитной зоны предприятия. Ветер, по информации пресс-службы, в последние дни дул в сторону Херсонской области Украины, а не в сторону Армянска.

- За историю деятельности предприятия ситуация, указанная в обращениях граждан, не наблюдалась, - заключили в «Крымском Титане».

Здоровью не угрожает?

При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выброс все же произошел на заводе «Титан».

- Предварительные данные Роспотребнадзора - что данный выброс здоровью граждан не угрожает. Однако, с точки зрения визуальных признаков, ситуация, конечно, выходит за пределы всего, чего возможно, - отметил Аксенов.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, в настоящее время идет проверка. В Армянске работают специалисты министерства, а также природоохранной прокуратуры и «Центра лабораторного анализа и технических измерений». Эксперты отобрали пробы компонента окружающей среды и проводят исследования.

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