Спецпредставитель президента по экологии: Виновных в выбросе вредных веществ в Крыму нужно наказать
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отреагировал на выброс вредных веществ на заводе «Титан» в Армянске. Он призвал наказать виновных в инциденте.
- Я конечно не прокурор и не природнадзор, но, если источник выбросов смогут точно определить, то, я считаю, нужно приостановить работу предприятия до полного устранения аварийных ситуаций. И второе – это наложить соответствующий штраф, за такое надо наказывать, - считает Сергей Иванов.
Ранее, глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что производственный выброс загрязняющих веществ в Армянске произошел на местном заводе «Титан».
По предварительным данным Роспотребнадзора, выброс здоровью граждан не угрожает. Специалисты природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и МЧС к вечеру сделают окончательные выводы о причинах инцидента – результаты работы будут опубликованы.
Напомним, жители Крыма начали обращаться в Министерство экологии и природных ресурсов РК с жалобами на выбросы загрязняющих веществ в воздух Армянска и Красноперекопска. По данным Минприроды, сейчас представители министерства участвуют в проверках, которые проводятся прокуратурой Армянска и Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратурой.