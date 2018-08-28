Спецпредставитель президента по экологии: Виновных в выбросе вредных веществ в Крыму нужно наказать

СЕГОДНЯ 13:17 2018-08-28T13:17:34+03:00

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Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отреагировал на выброс вредных веществ на заводе «Титан» в Армянске. Он призвал наказать виновных в инциденте.

- Я конечно не прокурор и не природнадзор, но, если источник выбросов смогут точно определить, то, я считаю, нужно приостановить работу предприятия до полного устранения аварийных ситуаций. И второе – это наложить соответствующий штраф, за такое надо наказывать, - считает Сергей Иванов.

Ранее, глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что производственный выброс загрязняющих веществ в Армянске произошел на местном заводе «Титан».

По предварительным данным Роспотребнадзора, выброс здоровью граждан не угрожает. Специалисты природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и МЧС к вечеру сделают окончательные выводы о причинах инцидента – результаты работы будут опубликованы.

Напомним, жители Крыма начали обращаться в Министерство экологии и природных ресурсов РК с жалобами на выбросы загрязняющих веществ в воздух Армянска и Красноперекопска. По данным Минприроды, сейчас представители министерства участвуют в проверках, которые проводятся прокуратурой Армянска и Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратурой.