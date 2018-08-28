Власти Крыма: Выброс загрязняющих веществ произошел на армянском заводе «Титан»
Производственный выброс загрязняющих веществ в Армянске произошел на местном заводе «Титан», сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
- По предварительным данным, выброс был на заводе «Титан». Роспотребнадзор предварительно установил, что выброс здоровью граждан не угрожает. Однако, с точки зрения визуальных признаков, ситуация выходит за пределы всего, чего только возможно, - расказал Сергей Аксенов.
Специалисты природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и МЧС к вечеру сделают окончательные выводы о причинах выброса – результаты работы будут опубликованы, заключил Сергей Аксенов.
Напомним, жители Крыма начали обращаться в Министерство экологии и природных ресурсов РК с жалобами на выбросы загрязняющих веществ в воздух Армянска и Красноперекопска. По данным Минприроды, сейчас представители министерства участвуют в проверках, которые проводятся прокуратурой Армянска и Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратурой.