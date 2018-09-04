Из Армянска эвакуируют детей: Город на севере Крыма по-прежнему задыхается от выброса химикатов

СЕГОДНЯ 11:12 2018-09-04T11:43:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Из Армянска эвакуируют детей в связи с выбросами вредных химикатов в атмосферу. Ребятишек решено отправить в санатории. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в ночь на 4 сентября содержание вредных веществ, а именно - сернистого ангидрида в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию.

- Здоровью и жизни граждан ничего не угрожает, однако принято решение всех детей школьного и дошкольного возраста (дошкольного - с мамами) отправить отдыхать в крымские санатории. У школьников с сегодняшнего дня - каникулы. Все будет за счет государства, создан оперативный штаб. При этом оснований для введения режима ЧС нет, - заявил Аксенов.

Кроме того, принято решение на две недели остановить работу завода "Крымский Титан", расположенного рядом с Армянском. Предположительно, кислотонакопитель этого предприятия и является источником загрязнения воздуха.

- Руководство преприятия поддержало данную инициативу, все сотрудники получат месячную зарплату в полном объеме, - заверил Аксенов.

Армянск ии Перекоп на севере Крыма задыхаются уже вторую неделю: жители жалуются на головную боль, кашель, высыпания. Металлические предметы, оставленные во дворе или просто рядом с открытыми окнами, моментально ржавеют.

- Достали уже травить, сегодня дышать ночью невозможно, - говорит местный житель Руслан.

- Беда. Вышла на балкон снова кислотный воздух! Детям в школу! И самое страшное, что мы к этому начинаем привыкать! – возмущается Любовь.

- Во рту постоянный привкус чего-то кисло-железистого. У старшей дочери воспалились лимфоузлы, сынишка вроде бы как обычно играет, но ночами слышу, как он тяжело дышит. При этом все жалуются на привкус во рту. Окна закрыты, на улицу выходим только по необходимости (магазин, школа, сад). В саду с детьми не гуляют. Дворники и те, чья работа связана с нахождением на улице, в основном ходят в масках, нос при дыхании щиплет, - возмущается Маргарита.

Не все повели детей в школу

Сергей Аксенов на совещании 31 августа заявил, что для проведения Дня знаний в Армянске и Красноперекопске препятствий нет. Потому праздничные линейки прошли во всех школах города - как и положено, на открытом воздухе.

Однако не все горожане повели своих детей в школу.

- Мы свою дочь на неделю отправили в санаторий на ЮБК, - говорит жительница Армянска Наталья. – Пусть здоровье поправит, всю неделю кашляет. Еще успеет пойти учиться.

От вредных веществ в воздухе страдают не только люди: горожане находят на улицах трупы птиц. Возможно, пернатые тоже стали жертвами загрязнений.

Некоторые предлагают написать президенту РФ Владимиру Путину, а другие пишут о более радикальных методах – перекрыть главную трассу, подъезды к городской администрации, к самому заводу, построив живую цепь из людей.

Все дело в кислоте?

По предварительным данным, причиной выпадания химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя из-за жары. Его использует филиал ООО «Титановые инвестиции» (завод Крымский Титан).

- Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе, - пояснил вице-премьер Крыма Михайличенко.

По его словам, рассматривается вопрос привлечения руководства ООО «Титановые инвестиции» к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами. Кроме того, на заводе обязаны устранить нарушения при эксплуатации кислотонакопителя. Соответствующее представление вынесла прокуратура.

Ранее глава администрации Армянска сообщил, что улицы города, а также детские площадки и учебные заведения обрабатывают содовым раствором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Люди чешутся, машины ржавеют»: Армянск задыхается из-за выброса химикатов

А власти успокаивают: угрозы для здоровья нет (подробнее)

Спецпредставитель президента по экологии: Виновных в выбросе вредных веществ в Крыму нужно наказать

Он призвал закрыть завод «Титан» до устранения аварийных ситуаций (подробнее)

На границе Крыма с Украиной зафиксирован выброс неизвестного вещества

Металл, оставленный на балконе жителями, поржавел, все покрылось желтой пылью (подробнее)