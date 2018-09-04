В Армянске из-за выброса химикатов временно закрыли завод «Крымский Титан»

СЕГОДНЯ 13:03 2018-09-04T13:05:25+03:00

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Работа завода «Крымский Титан» приостановлена на две недели. Такие меры приняли после того, как в ночь на 4 сентября содержание вредных веществ, а именно - сернистого ангидрида в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию.

Напомним, Армянск и Перекоп на севере Крыма задыхаются уже вторую неделю: жители жалуются на головную боль, кашель, высыпания. Металлические предметы, оставленные во дворе или просто рядом с открытыми окнами, моментально ржавеют. Предположительно, кислотонакопитель завода «Крымский Титан» является источником загрязнения воздуха.

- Сегодня утром (4 сентября – Авт.) общался с руководителем Роспортребнадзора РФ Анной Поповой, было проведено совещание, прибыли рабочие группы из всех контрольных ведомств. По результатам совещания принято решение на две недели приостановить производство завода. Руководство предприятия поддержало данную инициативу и пообещало, что все сотрудники получат месячную заработную плату в полном объеме, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам властей, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Оснований для введения ЧС нет. Но, несмотря на это, из Армянска вывозят детей. Школьников в начале учебного года на две недели решили отправить отдыхать в крымские санатории.

- В предупредительных целях, чтобы выработать все алгоритмы действий, принято решение объявить каникулы на две недели для школ и детских садов Армянска и всех детей города школьного возраста и дошкольного возраста – с мамами, – отправить отдыхать в наши крымские санатории. Все будет за счет государства, создан оперативный штаб, - заверил глава РК.

От вредных веществ в воздухе страдают не только люди: горожане находят на улицах трупы птиц. Возможно, пернатые тоже стали жертвами загрязнений.

ВАЖНО

По предварительным данным, причиной выпадания химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя из-за жары. Его использует филиал ООО «Титановые инвестиции» (завод Крымский Титан).

- Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе, - пояснил вице-премьер Крыма Михайличенко.

По его словам, рассматривается вопрос привлечения руководства ООО «Титановые инвестиции» к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами. Кроме того, на заводе обязаны устранить нарушения при эксплуатации кислотонакопителя. Соответствующее представление вынесла прокуратура.

Ранее глава администрации Армянска сообщил, что улицы города, а также детские площадки и учебные заведения обрабатывают содовым раствором.

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