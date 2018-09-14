"Настоящая газовая камера": Жители Армянска снова жалуются на выброс химикатов в атмосферу

СЕГОДНЯ 09:50 2018-09-14T10:37:12+03:00

Вечером 13 сентября в городе снова было тяжело дышать

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Жители Армянска и окрестных сел на севере Крыма опять жалуются на выброс химикатов в атмосферу.

- С вечера 13 сентября опять газовка в городе Армянск, а в селе Перекоп - настоящая газовая камера. Ветер северо-восточный будет всю ночь и завтра весь день. Похоже, нам пришел полный "стабилиздец" (ведь рапортуют, что обстановка стабилизировалась). Даже при закрытых окнах слезятся глаза и першит в горле, во рту вкус серы, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" депутат горсовета Армянска Виктор Мохов.

- Жутко воняет серой в районе АЗС «Атан»!!! Дышится с трудом! - написал в соцсетях местный житель Владимир.

Из соседнего села Филатовка - такие же сообщения.

- Жесть жесткая в селе, лицо начало колоть на улице, я домой зашел, - поделился с "Комсомольской правдой - Крым" один из местных жителей.

В администрации города подтвердили факт выброса и заверили, что коммнуальщики продолжают промывать город.

- Да, ночью был какой-то выброс, дышать было тяжело. Было резкое повышение температуры вчера, скорее всего, из-за этого какая-то реакция произошла, - сообщил "Комсомольской правде - Крым" глава Армянска Василий Телиженко. - Все профилактические мероприятия, которые нам рекомендовал Роспотребнадзор, у нас продолжаются. Промываем территории водой. С двух часов ночи до 10 утра полностью проводим обработку всего города. Все учебные заведения готовы к принятию детей, их промыли, а также все площадки и городские трритории. В связи с выбросом вчера мы всю ночь были у главы республики Сергея Аксенова, работали, принимается решение. Думаю, до обеда глава республики сделает соответствующее заявление.

В свою очередь депутат горсовета Виктор Мохов уверен, что нужно объявлять режим ЧС.

- Надо собирать технику со всего Крыма на ликвидацию экологической катастрофы. Пока только иммитация бурной деятельности. Все успокоились, а куда в такую газовую камеру детей возвращать? Да и взрослым тяжело, - отметил он. - Надо детей переводить в санатории со школами, в "Артек", где можно учиться, но возвращать их сейчас никак нельзя.

Напомним, с 24 августа жители Армянска и соседних сел Перекоп и Филатовка в течение двух недель задыхались из-за выброса химикатов в атмосферу. Власти заявили, что в воздухе превышено содержание сернистого газа (сернистого ангидрида), и источником его является технический водоем-кислотонакопитель местного химического завода "Крымский Титан".

В водоем в течение нескольких десятков лет сбрасывались кислые стоки, которые остаются после производства двуокиси титана. От испарения вредного газа спасала вода, ее закачивали из Северо-Крымского канала, однако после вхождения Крыма в состав РФ Украина прекратила поставки. Пришлось использовать воду из подземных скважин, однако ее не хватает.

Как утверждают чиновники, засушливое лето привело к обмелению водоема, поэтому вредные химикаты попали в воздух. Власти неоднократно уверяли, что опасности для жизни и здоровья нет.

В настоящее время завод "Крымский Титан" приостановил работу, всю воду, требовавшуюся для производства, сливают в кислотонакопитель.

Из города вывезли практически всех детей, их отправили на оздоровление в детские лагеря и санатории. В конце этой недели, 16 сентября ребятишки должны вернуться домой.

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