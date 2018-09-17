День города отменили, дети возвращаются: Как живет Армянск после объявления режима ЧС

СЕГОДНЯ 12:19 2018-09-17T12:17:12+03:00

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- Я шла на День города… а его перенесли! – вздыхает жительница Армянска, пенсионерка Лилия Егоровна. - У нас всегда артисты приезжали, театр на ходулях… но на этих выходных – никакого смысла. Детей нет почти, да и взрослые многие выехали. Ничего, подождем, позже отпразднуем.

Здесь должны были быть воздушные шарики ко Дню города, но...Фото: Анастасия ЖУКОВА

"ГАЗ ВСЕ РАВНО ЧУВСТВУЕМ"

Армянск должен был 15-16 сентября отметить День города, но вечером 14 сентября из-за ухудшения экологической ситуации власти официально ввели режим чрезвычайной ситуации, так что праздник решили перенести.

Ребятишкам, которых две недели назад вывезли на оздоровление к морю, еще на неделю продлили отдых. В остальном для города и близлежащих сел, которые с августа страдают от вредных химикатов в воздухе, ничего, по сути, не изменилось. Люди все так же жалуются на неприятный запах, металлический привкус во рту.

- Вчера вот вышла на улицу: глаза слезятся, першит горло, - поделилась с «КП-Крым» Лилия Егоровна. – Очки надела – глаза перестали слезиться. А горло пришлось потерпеть¸ конечно. В подъезде по утрам за перила возьмешься – все равно скользкий этот налет есть.

Весь двухколесный транспорт в городе проржавелФото: Анастасия ЖУКОВА

- Открываю окно сегодня – и газ все равно чувствую! Конечно, не так сильно, как несколько дней назад, но есть. У меня дома все ложки, ножи заржавели, хрусталь потемнел… кто мне это компенсировать будет? – возмущается пожилой мужчина.

Некоторые жители Армянска считают, что в СМИ недооценивают масштаб проблемы.

- Вы все переворачиваете! - чуть ли не кричит дама, едва завидев мое журналистское удостоверение. – На самом деле плохо все! Голова кружится, спать не могу, дышать нечем!

Деревья в парке уже готовы к зимеФото: Анастасия ЖУКОВА

С этими словами женщина удалилась. Правда, так остро на ситуацию реагируют далеко не все.

- Тяжело было дышать в среду и в четверг по утрам, в носу щипало. На выходных нормально все, спокойно. Хочется уже, чтобы власти поскорее решили эту проблему, мне нравится мой город, хочу и дальше здесь жить, - делится местная жительница Ольга.

ДЕТИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Деревья в городе – все так же по-ноябрьски голые. А вот детей на улицах к воскресенью стало заметно больше по сравнению с началом недели: многие семьи, выехавшие из Армянска после выбросов, начали возвращаться домой.

На экране, установленном возле главного городского кинотеатра, чиновники рассказывают о превышении допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Армянска.

Ребятишки с родителями возвращаются в городФото: Анастасия ЖУКОВА

Некоторые жители внимательно слушают, сидя на скамейках рядом. Белокурая девушка Карина на экран не обращает внимания и спокойно катит коляску, в которой сидит годовалая девчушка. Она болтает ногами и жмурится, глядя на солнце.

- Были на отдыхе неделю всей семьей. Ездили за свой счет. От государства путевку предлагали в санаторий, но мы отказались. Раздражения уже такого слизистой нет, в общем-то, нормально все, - рассказывает Карина.

- Только вернулись, ездили на Украину, к бабушке. Как началась вся эта история с выбросами – сразу уехали. Вот границу открыли – и мы домой, - говорит отец семейства Сергей.Сергей и Наталья идут по соседней улице с двумя дочерьми-подростками.

- Конечно, когда приезжаешь сюда после чистого воздуха – сразу разница чувствуется, - признается Наталья. – Но в целом пока нормально дышится, хотя соседи говорят, что пару дней назад очень тяжело было.

Родители с детьми постепенно возвращаются в городФото: Анастасия ЖУКОВА

Большинство семей все же остаются на вынужденном отдыхе, так что детского смеха на улицах все же не хватает.

Пустуют многие парки, лестницы, турники и горки.

На новеньком скейт-парке пока гуляют только голуби, дети - в санаторияхФото: Анастасия ЖУКОВА

СПРОС НА УГОЛЬ

В аптеках Армянска стали пользоваться особым спросом антигистаминные препараты и всевозможные сорбенты.

- Уголь активно берут, от аллергии разные таблетки, капли. Маски разобрали почти, - говорят фармацевты.

Хоть маски и были ходовым товаром в Армянске, на улице в них почти никого не встретишь. За пятичасовую прогулку по городу корреспондент "Комсомольской правды - Крым" увидел в масках троих взрослых и одного ребенка, большинство жителей обходятся без них.

Уличные торговцы вздыхают, что дела идут не оченьФото: Анастасия ЖУКОВА

Если у аптек торговля идет бойко, то уличные торговцы овощами наоборот, жалуются:

- Хуже стало, конечно, людей-то меньше в городе, - сетует бабушка, предлагающая прохожим огурцы и помидоры со своего огорода. - Вообще, плохо в последнее время без воды. Раньше полив был, а сейчас сохнет все на участке.

Северо-Крымский канал с днепровской водой решал "водную" проблему здешних засушливых мест. В Крыму с радостью встретили бы известие о возобновлении поставок, но Украина сделала воду политическим инструментом, так что вряд ли стоит ждать

В "ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ" КРЫМ ЗА БЕНЗИНОМ

Украина 6 сентября закрыла два из трех пунктов пропуска на границе с Крымом, мотивируя это экологическими проблемами в приграничных населенных пунктах – городе Армянск и селе Перекоп. Но стоило крымским чиновникам официально объявить в регионе режим ЧС – как украинские власти решили открыть границу. И снова потекли на полуостров автомобили с украинскими номерами.

На ближайшей к границе заправке в Армянске – опять много клиентов. Несколько дней назад она пустовала.

- Наконец-то открыли границу, хоть работа появилась, - улыбается кассирша. – А то без дела день тянется кошмарно. Дышать, конечно, по ночам тяжело – кошмар какой-то! Но мы уже привыкли, что поделаешь.

Павел пригнал свой микроавтобус в Армянск из Чаплынки – одного из ближайших к Крыму поселков Херсонской области. Заливает полный бак, говорит, постоянно ездит сюда заправляться.

- Так у вас бензин вдвое дешевле! – объясняет мужчина. – А режим ЧС… нам-то что? Двадцать лет уже в Чаплынке живу, постоянно от завода запахи. Просто ветер в этом году такой – все вам достается. А на нас немного дунуло, крик подняли – и все.

У соседней колонки остановился Daewoo Lanos – тоже с херсонскими номерами.

- К родителям еду в Севастополь, - говорит водитель Владимир. – Чрезвычайная ситуация? Нет, не боюсь. Это у вас только в пятницу объявили, а по украинским телеканалам в Крыму еще с августа чрезвычайная ситуация. Запаздываете, - смеется.