2018-09-14T18:06:54+03:00
Происшествия

В выбросе ядовитых химикатов в воздух на севере Крыма заподозрили Украину

Всего следствие рассматривает шесть версий
Анастасия ЖУКОВА
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Кислотонакопитель "Крымского Титана" находится в буферной зоне между Крымом и УкраинойКислотонакопитель "Крымского Титана" находится в буферной зоне между Крымом и УкраинойФото: Анастасия ЖУКОВА
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Город Армянск на севере Крыма уже третью неделю страдает от загрязнения воздуха вредными химикатами. Если раньше власти искали виновника только среди химических предприятий, расположенных в том регионе, то теперь взоры чиновников обратились за границы полуострова: следствие не исключет возможную диверсию со стороны Украины.

Так, вице-премьер Республики Крым Игорь Михайличенко заявил, что в качестве одной из версий рассматривается "сброс неустановленных химвеществ со стороны территории сопредельного государства".

Михайличенко подтвердил, что кислотонакопитель «Крымского Титана» находится в буферной зоне между Крымом и Украиной, и теоретически у потенциально возможный диверсант мог получить доступ к водоему. При этом вице-премьер подчеркнул, что диверсия со стороны Украины – всего лишь одна из версий, и окончательные выводы сделает следствие.

Всего, по словам вице-премьера, существует шесть версий о причинах выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Помимо диверсии, рассматривапется превышение выброса вредных веществ в атмосферу одним из заводов - "Крымский Титан" (ООО "Титановые инвестиции"), АО "Бром"или ПАО "Крымский содовый завод", а также превышение объемов и концентраций сбросов сернистой кислоты в кислотонакопитель, используемый заводом "Крымский Титан", или нарушения правил эксплуатации кислотонакопителя.

Собственно, указанный кислотонакопитель ранее озвучивался в качестве основной и единственной причины экологических проблем в Армянске и окрестностях. В этот технический водоем "Крымский Титан" сбрасывает отходы производства (а именно - разбавленную водой кислоту) уже несколько десятков лет.

Ранее стоки химзавода разбавляли водой из Днепра, которую на полуостров поставляли по Северо-Крымскому каналу, однако после присоединения Крыма к России в 2014 году канал перекрыли. Из-за нехватки воды кислотонакопитель пересох, вот и стали вредные химикаты активно испаряться в атмосферу в условиях жаркого августа.

Чтобы справиться с этой ситуацией, "Крымский Титан" приостановили, а в кислотонакопитель начали активно закачивать воду. Обстановка улучшилась на несколько дней, однако вечером 13 сентября люди снова начали жаловаться на неприятный запах, головные боли кашель.

Чиновники неоднократно заявляли, что причин для введения режима ЧС нет, но после повторного выброса все решили 14 сентября объявить режим чрезвычайной ситуации. Правда, сообщили, что для жителей города по сути ничего не изменится: улицы города продолжат, как и ранее, обрабатывать водой. Детей, которых ранее в качестве профилактики вывезли в санатории и оздоровительные лагеря, оставят на отдыхе на неопределенное время.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выброса загрязняющих веществ в атмосферу на севере Крыма. Идет расследование.

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