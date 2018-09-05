2018-09-05T15:59:38+03:00
Происшествия

Вице-премьер РК: Выброс химикатов в Армянске не угрожает всему Крыму

Специалисты думают, как решить проблему
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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4 сентября детей начали массово отправлять в санатории. Город заметно опустел.4 сентября детей начали массово отправлять в санатории. Город заметно опустел.Фото: Надежда ДАЦЮК
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Власти Крыма считают, что выброс химикатов в Армянске не отразится на других городах полуострова.

- Ситуация, сложившаяся в результате химического выброса, носит локальный характер и касается только Армянска и близлежащих сел Красноперекопского района – Филатовки и Пятихатки, - сообщил заместитель Председателя Совмина РК Дмитрий Полонский. - К сожалению, находятся те, кто умышленно распространяет слухи. Уже в соцсетях прошла информация о том, что аналогичная ситуация наблюдается на промышленных предприятиях Красноперекопска и идет дальше. А ведь на самом деле проблема локализована и говорить, что она распространится на весь Крым – это, по меньшей мере, безрассудно.

Напомним, власти Крыма в течение трех дней решат, как улучшить экологическую ситуацию в Армянске. Чиновники надеются, что после полной остановки работы завода «Крымский Титан» ситуация улучшится. Если нет, будут приняты другие меры. Один из вариантов – залить в кислотонакопитель, в который завод «Крымский Титан» сбрасывал химотходы, и который, по предварительным данным, стал причиной загрязнения воздуха, воду из Каркинитского залива.

- Все профильные министерства, ведомства, службы и администрация города плотно работают над стабилизацией ситуации. Так, в предупредительных целях дети направлены в санатории, осуществляется обработка улиц водой, - отметил вице-премьер. – Кроме того, в Армянск приехали коллективы ученых, в том числе из Академии наук, работают крымские специалисты из Роспотребнадзора, Минприроды РК, которые в самое ближайшее время стабилизируют ситуацию с выбросом химического вещества.

СПРАВКА "КП"

ЧП произошло в ночь с 23 на 24 августа. По предварительным данным, причиной выпадания химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя из-за жары. Его использует филиал ООО «Титановые инвестиции» (завод Крымский Титан).

- Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе, - пояснил вице-премьер Крыма Михайличенко.

По его словам, рассматривается вопрос привлечения руководства ООО «Титановые инвестиции» к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами. Кроме того, на заводе обязаны устранить нарушения при эксплуатации кислотонакопителя. Соответствующее представление вынесла прокуратура.

В ночь на 4 сентября в Армянске содержание вредных веществ, а именно - сернистого ангидрида в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию. Детей массово начали отправлять в крымские санатории, а деятельность завода «Крымским Татан» приостановили на 2 недели.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

+7(978) 91 91 144 - отдел санитарного надзора Межрегионального управления,

+7(978) 91 91 137 - территориальный отдел по Красноперекопскому и Первомайскому районам.

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