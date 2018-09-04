2018-09-04T18:12:37+03:00
Общество

Аксенов рассказал о вариантах борьбы с выбросами химикатов в Армянске

Проблему собираются решить в течение трех дней
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Власти Крыма в течение трех дней решат, как улучшить экологическую ситуацию в Армянске. Чиновники надеются, что после полной остановки работы завода «Крымский Титан» ситуация улучшится. Если нет, будут приняты другие меры.

Один из вариантов – залить в кислотонакопитель, в который завод «Крымский Титан» сбрасывает химотходы, и который, по предварительным данным, стал причиной загрязнения воздуха, воду из Каркинитского залива.

- Нужно определить, как эта вода будет взаимодействовать с кислотной средой, чтобы не ухудшить ситуацию. Если экспертиза будет положительной, то нужно использовать эту воду. Однако на это может потребоваться продолжительное время, – отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Кислотонакопитель в Армянске пересох впервые за 47 лет. Его площадь – 42 квадратных километра, объем – 30 миллионов кубометров воды.

Напомним, в ночь на 4 сентября в Армянске содержание вредных веществ, а именно - сернистого ангидрида в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию. Детей массово начали отправлять в крымские санатории, а деятельность завода «Крымским Татан» приостановили на 2 недели.

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