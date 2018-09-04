«Нахимичилось»: Что происходит в Армянске и как власти решают проблему

4 Сент. 23:43 2018-09-05T00:11:18+03:00

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Армянск - маленький 30-тысячный городок на севере Крыма. Место, скажем, не курортное. Не у моря. Санаториев - ни одного. Все туристы едут мимо. Город на самой границе с Украиной. Из крупных предприятий - одно, градообразующее, - ООО «Титановые инвестиции», местные по старой привычке называют завод «Титаном», здесь работает больше половины населения. Остальные - бюджетники.

Завод - один из основных производителей диоксида титана в странах Восточной Европы, еще предприятие выпускает красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения (аммофос), серную кислоту, алюминия сульфат, железный купорос.

- Неужто наш «Титанушка» «нахимичил»? - спрашивали друг друга люди на улицах города 24 августа.

Утром люди проснулись и ахнули: листва на деревьях посыпалась, все кустарники высохли, клубника почернела, будто ее кислотой облили, заборы покрылись гадкой слизью. Ни к чему притронуться нельзя, все жирное и липкое.

- Даже собаку погладить невозможно! Как будто солидолом ее намазали! - говорят жители. - И так стало каждую ночь. За день гадость на солнце подсыхает, а утром опять все покрыто жиром.

Металлическая посуда, бытовая техника, велосипеды, автомобили - ржавели прямо на глазах. На улицах стали замечать трупы птиц. Возможно, пернатые тоже стали жертвами загрязнения. Люди начали жаловаться на головную боль, сыпь и кашель. Особенно горожане опасались за детей.

- У ребенка старшего начался сильный кашель, а у дочки - сильные высыпания, все чешется. У меня голова болит сильно, таблетки не помогают. У моих подруг точно так же. Я думаю, может, бросить все и уехать, не хочется пополнить ряды пациентов в онкологических клиниках, - волнуется Ирина Кондрашова, жительница Армянска.

Деревья в Армянске сбрасывают листву так, будто уже глубокая осеньФото: Галина КОВАЛЕНКО

Власти успокаивали людей, мол, «в Багдаде все спокойно», причин для паники нет. И закрепляли свои слова данными, правда предварительными, разных безымянных экспертов, что угрозы для здоровья нет. Специалисты ежедневно берут пробы воды, воздуха и почвы, и предельная концентрация вредных химикатов не превышена.

И первое сентября отменять в школах не стали. Вопрос об этом ставился особо, на совещании, и глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что для проведения Дня знаний в Армянске препятствий нет.

В субботу в Армянске, как и по всей стране, отзвенели первые звонки. Праздничные линейки прошли во всех школах города - как и положено, на открытом воздухе.

Однако не все горожане повели своих детей в школу, заявления властей восприняли скептически. Да и как тут не волноваться, когда задыхаешься?

- Во рту постоянный привкус чего-то кисло-железистого. У старшей дочери воспалились лимфоузлы, сынишка вроде бы как обычно играет, но ночами слышу, как он тяжело дышит. При этом все жалуются на привкус во рту. Окна закрыты, на улицу выходим только по необходимости (магазин, школа, сад). В саду с детьми не гуляют. Дворники и те, чья работа связана с нахождением на улице, в основном ходят в масках, нос при дыхании щиплет, - жалуется Маргарита, жительница Армянска.

- Мы свою дочь на неделю отправили в санаторий на ЮБК, - сказала местная жительница Наталья. - Пусть здоровье поправит, всю неделю кашляет. Еще успеет пойти учиться.

Пусть хоть скажут, чем лечиться

Жители пошли в больницы. Если еще 31 августа местные медики в Армянске докладывали, что никакого роста обращений в больницы в связи с выбросом химикатов нет, то к 4 сентября ситуация изменилась.

- За прошлые сутки зарегистрирован рост обращений в медучреждения Армянска. В основном обращения касались кожных проявлений и проявлений на слизистых оболочках. Были поставлены диагнозы «аллергический конъюнктивит», «фарингиты». Сегодня было зарегистрировано семь обращений. Тяжелых ситуаций, требующих стационарного лечения, не зарегистрировано, - сообщил сегодня министр здравоохранения РК Александр Голенко.

Везде рассыпана сода, ею обрабатывали дороги, детские площадкиФото: Галина КОВАЛЕНКО

В очереди в городской поликлинике люди хором плачутся корреспондентам «КП»:

- Ездили в Симферополь, там, как только слышат, откуда мы, даже и смотреть не хотят, диагноз не ставят. У нас тут один диагноз - «Армянск»!

- Во рту горечь, пошли прыщи на коже, высыпания, все чешется. Пусть хоть скажут, какие препараты принимать, чтобы легче стало, чтобы вывести эту кислоту изнутри. Я боюсь, такого выброса еще никогда не было, а я с 1984 года здесь живу. Муж ночью задыхается от кашля. Ехать нам некуда, и никто не предлагал никуда уехать. И самое обидное, что передают по телевизору: все нормально, все хорошо, все отлично. А отличного ничего нет, везде кислота, - сетует местная жительница Вероника, ожидая приема у терапевта.

И хотя власти говорят, что в больницах лежачих больных нет, те, кто поступил в лечебные учреждения в конце августа - начале сентября, уверяют нас - попали на больничную койку именно из-за вредных выбросов.

- Первого сентября совсем плохо стало. Даже голос пропал. Врачи говорят, что у меня отек Квинке, ставят капельницы. А родня с маленькими ребенком уехала в Евпаторию, - в одной из палат городской больницы пожаловалась нам Ольга Борисовна.

Детей вывезли «оздоровляться»

В город прибыла делегация специалистов Российской академии наук. И уже утром в этот вторник власти все же объявили о том, что концентрация сернистого ангидрида (другие названия - оксид серы, сернистый газ) в воздухе превысила допустимые нормы. Вот только, по словам чиновников, повода для волнения у жителей города по-прежнему нет.

- Здоровью и жизни граждан ничего не угрожает, - снова после этих замеров заверил глава Крыма Сергей Аксенов. - Оснований для введения режима ЧС нет.

Но детей все же решили отправить от греха подальше - оздоровляться.

Из города 4 сентября вывезли 2 300 детей.Фото: Надежда ДАЦЮК

Сегодня во всех школах было объявлено, что все детсадовцы и школьники (распускаются на каникулы еще на две недели) вывозятся из города в крымские санатории в Евпаторию, Саки и Бахчисарай - для оздоровления.

На 28 автобусах вывезли из города 2300 школьников (всего в школах Армянска обучаются 2600 детей, 300 уехать не захотели).

Школьников вывезли от греха подальшеФото: Галина КОВАЛЕНКО

«Дошколята» поедут на день позже - в среду - поправлять здоровье с мамами.

- Все будет за счет государства, - отметил Аксенов.

Сегодня весь день из Армянска один за другим уходили школьные автобусы - дети уезжали со своими классными руководителями, медиками, социальными педагогами школ.

По словам министра образования, науки и молодежи Крыма Натальи Гончаровой, семьи не разъединяют: если брат и сестра учатся в разных классах или даже в разных школах, они все равно поедут в одно и то же оздоровительное учреждение. То же самое касается учителей: если у преподавателя или медика, сопровождающего группу, ребенок учится в другой школе, то он отправляется в поездку вместе с мамой.

В правительстве призывают не называть поездку эвакуацией - просто оздоровление. В школах говорят, что выезд - дело добровольное, «обязаловки» никакой.

- В нашей школе чуть больше 700 учеников, - поделилась с «Комсомолкой» директор одной из школ Армянска. - Дали распоряжение оздоровить детей - на две недели в лагерях Евпатории за счет республики. Около 40 процентов родителей не согласились ехать. Проблем со школьной программой, думаю, не будет, все равно в начале сентября у ребят повторение.

А в той же Евпатории уже поговаривают, что местные жители повышают плату за аренду квартир - ждут потока беженцев из Армянска.

«Все из-за дикой жары»

Что послужило причиной загрязнения? Крымские власти вначале грешили на целых три предприятия на севере Крыма: «Титан», который находится в черте Армянска, содовый и бромный заводы в соседнем Красноперекопске. Затем все же объявили, что виноват именно армянский «Титан».

Завод закрыли, пока временно - на две недели. Предположительно, кислотонакопитель этого предприятия и является источником загрязнения воздуха.

Кислотонакопитель - это пруд с водой, куда «Крымский Титан» сливает отходы производства. Лето в этом году выдалось особо жарким, дождей ни капельки. Водное зеркало защищало химикаты от испарения в атмосферу. Воды не стало, пруд высох, и они попали в воздух. Ветер поднимает в воздух химическую взвесь, потом она оседает на почву ночным конденсатом.

- Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе, - пояснил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

По его словам, сейчас рассматривается вопрос привлечения руководства завода к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами. Кроме того, на заводе обязаны устранить нарушения при эксплуатации кислотонакопителя. Соответствующее представление вынесла прокуратура.

«На Украине мы понимания не найдем»

Раньше вода в кислотонакопитель завода поступала из Северо-Крымского канала. А когда Украина его перекрыла в 2014 году, возникли проблемы с водой. А сейчас от Украины уже посыпались обвинения. В Госпогранслужбе незалежной заявили, что обнаружили в Херсонской области «наличие химических веществ». И виноваты соседи - «оккупированный Крым».

Жители же приграничных территорий - и с российской стороны, и с украинской, надеются, что, может, общая беда послужит поводом для примирения хотя бы в водном вопросе. Ведь из-за перекрытия Северо-Крымского канала несладко и Украине тоже.

Но на Украине уже решительно заявляют, что воду ни при каких обстоятельствах не дадут.

- Началось осторожное зондирование возможности восстановления подачи днепровской воды на временно оккупированный Крым по Северо-Крымскому каналу. Теперь в качестве аргументов, призванных разжалобить официальные власти Украины и международное сообщество, российские оккупанты используют последствия экологической катастрофы, вызванной ядовитыми выбросами завода «Крымский Титан», - заявил глава запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» Рефат Чубаров. - Настоящей, едва скрытой целью российской оккупационной власти, является попытка любой ценой и усилиями наполнить до зимы днепровской водой высохшие до самого дна водохранилища Крыма. Понятно, что такой возможности оккупантам мы не дадим.

В Крыму не сомневались, что в незалежной ни за что не пойдут на «водные» уступки, даже если испарения из кислотонакопителя отравляют жителей Херсонской области.

- Глубоко убежден, что проблемы в Херсонской области вряд ли заставят украинскую сторону пойти на какие-то уступки Крыму. Это государство и этот правящий режим готов идти на серьезные потери собственного населения, - отметил депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара. - В свое время рассматривались различные варианты, в том числе - заключение коммерческого договора с Украиной по продаже днепровской воды, но это не воплотилось в жизнь. С теми людьми, которые сейчас управляют Украиной, даже разговаривать об этом не стоит, понимания мы не найдем.

МНЕНИЕ

«За четыре года, увы, так и не налажена система сбора и хранения воды»

Михаил НИКОЛЬСКИЙ, член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и Рабочей группы по развитию ЖКХ при Экспертном совете:

- Жара в Крыму еще более нежданная, чем снег в средней полосе. За четыре года, увы, так и не была налажена система сбора и хранения воды, как мы можем видеть это на куда более засушливом Кипре. Значит, надо вернуться к разговору с соседями, с Украиной, и решить вопрос поставок воды ко взаимному интересу по старой армейской поговорке, если не головой, так руками и ногами.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Маски носить бессмысленно»

Алексей ГУСЕВ, профессор кафедры общей и физической химии Крымского федерального университета.

- Люди жалуются на привкус во рту, першение в горле, кашель, глаза слезятся - это стандартные симптомы отравления сернистым ангидридом.

Вещество токсично - здесь я сильно никого обнадеживать не буду, первый класс опасности. Но впадать в панику не стоит, оно достаточно широко используется в обиходе. Так, запах сернистого ангидрида мы ощущаем каждый раз, когда зажигаем спичку - именно из-за него этот характерный запах жженой серы. Сернистый ангидрид широко используется в виноделии для увеличения сроков сохранности вин. Словом, люди должны понимать, что это не цианистый калий, не хлор. Хотя здоровья, конечно, сернистый ангидрид не прибавит.

Еще хочу подчеркнуть, что предельно допустимая концентрация - это не летальная доза, а та концентрация, выше которой начинается вред для здоровья.

Сернистый ангидрид при контакте с водой дает сернистую кислоту, а она при контакте с воздухом переходит и в серную, которая уже вызывает коррозию металлических изделий. Отсюда ржавчина.

Запах сильнее всего ночью, потому что температура падает, влажность увеличивается и роса взаимодействует с сернистым ангидридом, превращаясь в сернистую кислоту, и раздражающим действием уже кислота обладает.

Принимаемые меры - правильные, детей вывозят, работу завода («Крымский Титан». - Ред.) приостановили. Если есть возможность выехать из города, конечно, лучше выехать, но тем, кто остался, стоит по возможности находиться в закрытых помещениях, побольше воды пить, влажную уборку почаще делать, поскольку сернистый ангидрид хорошо растворим в воде, это поможет понизить его концентрацию.

Ситуация, конечно, чрезвычайная, но подчеркну - это не самый токсичный газ, не радиация. При кратковременном воздействии - в течение суток, к примеру, - скорее всего, ничего не будет. Вот длительное воздействие - это уже проблема.

Маску из аптеки носить бессмысленно, она не задержит газ, вы просто запах чувствовать не будете, а воздух-то проходит. Тут нужен разве что противогаз или хотя бы влажная тряпочка, через нее дышать.

ВАЖНО

Кислотонакопитель пересох впервые за 47 лет

Власти Крыма в течение трех дней решат, как улучшить экологическую ситуацию в Армянске. Чиновники надеются, что после полной остановки работы завода «Титан» ситуация улучшится. Если нет, будут приняты другие меры.

Один из вариантов - залить в кислотонакопитель, в который завод «Крымский Тинат» сбрасывает химотходы, и который, по предварительным данным, стал причиной загрязнения воздуха, воду из Каркинитского залива.

- Нужно определить, как эта вода будет взаимодействовать с кислотной средой, чтобы не ухудшить ситуацию. Если экспертиза будет положительной, то нужно использовать эту воду. Однако на это может потребоваться продолжительное время, – отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Кислотонакопитель в Армянске пересох впервые за 47 лет. Его площадь - 42 квадратных километра, объем - 30 миллионов кубометров воды.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выброса загрязняющих веществ в Армянске.

Дело открыли по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» (ч. 1 ст. 247 УК РФ).

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

Звонить следует по телефонам:

+7(978) 91 91 144 - отдел санитарного надзора Межрегионального управления,

+7(978) 91 91 137 - территориальный отдел по Красноперекопскому и Первомайскому районам.

Консультации проводятся с 10.00 до 17.00 (перерыв 13.00-13.45).

Подготовили Анастасия Жукова, Марина Сизова, Галина Коваленко, Надежда Дацюк, Анастасия Курдюкова

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