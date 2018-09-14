Пожаловались ФСБ: Химзавод "Титан" обвинил Украину в экоциде крымчан

СЕГОДНЯ 19:14 2018-09-14T19:30:05+03:00

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Химический завод "Крымский Титан" (ООО "Титановые инвестиции") в Армянске направил заявления в ФСБ и Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении властей Украины по признакам экоцида - совершения действий, способных вызвать экологическую катастрофу. Об этом "Комсомольской правде - Крым" сообщил источник, близкий к администрации предприятия.

Напомним, крымский город Армянск и несколько окрестных сел страдают от выброса вредных химикатов в воздух. Власти Крыма рассматривают в качестве одной из версий возможную диверсию со стороны Украины - "сброс неизвестных загрязняющих веществ" в кислотонакопитель завода "Титан" - водоем, куда предприятие сбрасывает отходы от производства, так называемые "кислые стоки" - разбавленную пресной водой серную кислоту.

Кислотонакопитель расположен на границе Крыма и Херсонской области - фактически в буферной зоне между странами. Это часть залива Сиваш, отгороженная дамбой. Источник "Комсомольской правды - Крым" отметил, что при смешении кислых стоков, которые хранятся в накопителе, и соленой воды, происходит выброс хлорида водорода в атмосферу.

Превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода в воздухе и обнаружили крымские эксперты, которые в настоящее время проводят мониторинг ситуации на севере Крыма. Также в воздухе превышено содержание сернистого ангидрида (сернистого газа).

Как сообщалось, из-за выбросов химикатов в Армянске и окрестностях планируют ввести режим чрезвычайной ситуации. Ранее из города в оздоровительные лагеря и санатории вывезти практически всех детей - более трех тысяч, а также более тысячи взрослых сопровождающих.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выброса загрязняющих веществ. Идет расследование.

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