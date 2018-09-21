Глава Крыма: Украина ничего не добьется, введя санкции против наших химзаводов

СЕГОДНЯ 17:08 2018-09-21T17:30:35+03:00

Незалежная хочет "наказать" не только российские, но и зарубежные предприятия, работающие на территории полуострова

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Санкции, которые Украина собирается ввести в отношении компаний, хоть каким-то образом связанных с выпуском химической продукции в Крыму, никаким образом не отразятся на экономике полуострова. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Санкции незалежная предложила ввести не только в отношении российских компаний, но и зарубежных. В перечне химических компаний, которые необходимо «наказать» за работу в Крыму, упоминаются две кипрские фирмы, одна швейцарская и три российские.

Предложения по этому поводу подготовило так называемое министерство «по вопросам временно оккупированных территорий Украины».

- Рынки сбыта у всех химических предприятий, работающих в Крыму, находятся на территории РФ. Санкции ни на что не повлияют. Если бы Украина как-то участвовала в реализации продукции, наверное, да, были бы последствия. А так санкции никакой силы иметь не будут, - отметил Сергей Аксенов.

Напомним, ранее правительство Украины подготовила пакет санкций для 19 компаний, причастных к возведению моста через Керченский пролив. Власти Крыма назвали это очередным маразмом.

На этом громкие заявления незалежной не закончиись. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что когда украинские власти «вернут Крым», из Севастополя уберут базу Черноморского флота России.

ВАЖНО

На заводе "Крымский Титан" официально подтвердили: Часть дамбы кислотонакопителя со стороны Украины разрушена. Выбросы химикатов на севере Крыма продолжаются, власти подозревают незалежную в диверсии, а именно "сбросе неизвестных загрязняющих веществ" в кислотонакопитель завода (водоем, куда предприятие сбрасывает отходы от производства, так называемые "кислые стоки" - разбавленную пресной водой серную кислоту).

"Крымский Титан" направил заявления в ФСБ и Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении властей незалежной по признакам экоцида - совершения действий, способных вызвать экологическую катастрофу.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс сернистого ангидрида. Позже было установлено, что причина – испарения на территории высохшего кислотонакопителя завода «Крымский Титан», расположенного в буферной зоне между Крымом и Украиной.

4 сентября из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе тысячи детей вывезли из Армянска и близлежащих сел.

Позже ситуация на севере Крыма стабилизировалась, но 14 сентября стало известно об ухудшении экологии. Вынужденные каникулы детям продлили на неделю, а в Армянске и нескольких населенных пунктах ввели режим ЧС. День города, который должен был пройти 15-16 сентября, отменили.

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