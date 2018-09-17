На зводе "Крымский Титан" официально подтвердили: Часть дамбы кислотонакопителя со стороны Украины разрушена
Дамба, разделяющая кислотонакопитель завода «Крымский Титан» и озеро «Сиваш», была частично разрушена со стороны Украины. Об этом «Комсомольской правде - Крым» сообщил директор крымского филиала ООО «Титановые инвестиции» Андрей Акулов.
По его словам, большая часть дамбы находится на территории России, но еще часть - на территории Украины. Сам кислотонакопитель расположен в буферной зоне между Крымом и незалежной.
- Мы подтверждаем, что дамба была частично разрушена на территории Украины. Это выявили в пятницу, - сказал Акулов.
Он отметил, что обращение с просьбой провести проверку по факту разрушения отправлено в ФСБ.
Ранее вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко заявил о том, что власти Крыма и правоохранители проверяют шесть версий загрязнения воздуха на севере полуострова. Одна из них – это сброс неустановленных веществ с территории Украины.
Однако директор завода не сообщил, проникает ли через разрушенную часть дамбы соленая вода Сиваша в кислотонакопитель. Это могло способствовать вступлению кислых стоков в реакцию с солью и образованию хлороводорода.
Акулов уточнил, что последние пробы воздуха и почвы направили экспертам в Москву, ученые их исследуют.
Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс сернистого ангидрида. Позже было установлено, что причина – испарения на территории высохшего кислотонакопителя завода «Крымский Титан».
4 сентября из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе тысячи детей вывезли из Армянска и близлежащих сел, а 9 сентября была приостановлена работа цехов завода.
Позже ситуация на севере Крыма стабилизировалась, но 14 сентября стало известно об ухудшении экологии. Вынужденные каникулы детям продлили на неделю, а в Армянске и нескольких населенных пунктах ввели режим ЧС.
Кстати, некоторые родители с детьми начали постепенно возващаться домой. 15-16 сентября в Армянске должен был пройти день города, но его отменили в связи с ограничениями, действующими на период чрезвычайной ситуации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Детям из Армянска продлили каникулы на неделю из-за химических выбросов
Минимум до 24 сентября школьники и дошколята будут находиться в санаториях и детских лагерях (подробнее).
День города отменили, дети возвращаются: Как живет Армянск после объявления режима ЧС
Корреспондент "Комсомольской правды - Крым" побывал в городе (подробнее).
Еще больше материалов по теме: «Выбросы химикатов в Армянске»