На зводе "Крымский Титан" официально подтвердили: Часть дамбы кислотонакопителя со стороны Украины разрушена

СЕГОДНЯ 20:16 2018-09-17T20:34:51+03:00

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Дамба, разделяющая кислотонакопитель завода «Крымский Титан» и озеро «Сиваш», была частично разрушена со стороны Украины. Об этом «Комсомольской правде - Крым» сообщил директор крымского филиала ООО «Титановые инвестиции» Андрей Акулов.

По его словам, большая часть дамбы находится на территории России, но еще часть - на территории Украины. Сам кислотонакопитель расположен в буферной зоне между Крымом и незалежной.

- Мы подтверждаем, что дамба была частично разрушена на территории Украины. Это выявили в пятницу, - сказал Акулов.

Он отметил, что обращение с просьбой провести проверку по факту разрушения отправлено в ФСБ.

Ранее вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко заявил о том, что власти Крыма и правоохранители проверяют шесть версий загрязнения воздуха на севере полуострова. Одна из них – это сброс неустановленных веществ с территории Украины.

Однако директор завода не сообщил, проникает ли через разрушенную часть дамбы соленая вода Сиваша в кислотонакопитель. Это могло способствовать вступлению кислых стоков в реакцию с солью и образованию хлороводорода.

Акулов уточнил, что последние пробы воздуха и почвы направили экспертам в Москву, ученые их исследуют.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс сернистого ангидрида. Позже было установлено, что причина – испарения на территории высохшего кислотонакопителя завода «Крымский Титан».

4 сентября из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе тысячи детей вывезли из Армянска и близлежащих сел, а 9 сентября была приостановлена работа цехов завода.

Позже ситуация на севере Крыма стабилизировалась, но 14 сентября стало известно об ухудшении экологии. Вынужденные каникулы детям продлили на неделю, а в Армянске и нескольких населенных пунктах ввели режим ЧС.

Кстати, некоторые родители с детьми начали постепенно возващаться домой. 15-16 сентября в Армянске должен был пройти день города, но его отменили в связи с ограничениями, действующими на период чрезвычайной ситуации.

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