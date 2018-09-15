2018-09-15T16:15:04+03:00
Общество

Детям из Армянска продлили каникулы на неделю из-за химических выбросов

Минимум до 24 сентября школьники и дошколята будут находиться в санаториях и детских лагерях
Степан ОСТИНОВ
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В оздоровительных санаториях и детских лагерях находятся уже свыше 4 тысяч детей с родителями.В оздоровительных санаториях и детских лагерях находятся уже свыше 4 тысяч детей с родителями.Фото: Надежда ДАЦЮК
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Детям из Армянска на севере Крыма и близлежащих сел, где был введен режим ЧС из-за ухудшения экологической ситуации, продлили вынужденные каникулы еще на неделю — до 24 сентября, рассказал глава администрации города Василий Телиженко.

Таким образом, в общей сложности вынужденные каникулы составят уже три недели.

- Каникулы продлены еще на неделю — до 24 сентября. Это решение оперативного штаба. В течение этой дети будут находиться в санаториях и лагерях — сейчас это уже 4 тысяч детей. Дальше будет видно, какое решение будет принято оперативным штабом исходя из экологической обстановки, - пояснил КП-Крым Василий Телиженко.

По его словам, учебный план сокращать на этот учебный год не будут, а три пропущенные недели, по всей видимости, смогут компенсировать за счет урезания каникул.

Напомним, в Армянске официально введен режим чрезвычайной ситуации из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе.

Каникулы в городе объявили на 2 недели сразу после того, как в ночь на 4 сентября в Армянске содержание вредных веществ, а именно - сернистого ангидрида в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию. Школьники и дошкольники в сопровождении родителей и учителей отправили на оздоровление в детские лагеря.

Напомним, с 24 августа жители Армянска и соседних сел Перекоп, Филатова жалуются на затрудненное дыхание, аллергические реакции, а также возникновение ржавого налета на металлических предметах.

Ранее власти говорили, что причиной является испарение сернистого ангидрида (сернистого газа) с водоема-кислотонакопителя химзавода Крымский Титан. Водоем пересох из-за летней жары. До 2014 года его пополняли днепровской водой из Северо-крымского канала, но после вхождения Крыма в состав Российской Федерации поставки прекратились.

"Крымский Титан" приостановили, в кислотонакопитель начали закачивать воду. На несколько дней ситуация нормализовалась, но вечером 13 сентября снова произошел выброс химикатов.

Помимо "Крымского Титана", на Севере Крыма также работают заводы по производству соды и брома.

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