2018-09-15T09:37:42+03:00
Общество

В Армянске официально введен режим чрезвычайной ситуации

Это никак не скажется на жителях города и близлежащих сел
Степан ОСТИНОВ
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После объявления режима ЧС из бюджета Крыма поступят средства для обводнения территории завода "Титан"После объявления режима ЧС из бюджета Крыма поступят средства для обводнения территории завода "Титан"Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В городском округе Армянск официально объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе, сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко.

По его словам, режим ЧС был введен решением комиссии о чрезвычайных ситуациях — он будет действовать в самом городе и близлежащих селах.

- Сроки окончания режима ЧС будут позже определены комиссией, - заключил Василий Телиженко.

Как ранее сообщил замначальника главного управления МЧС по Республике Крым Алексей Фридман, никаких дополнительных ограничений для граждан в связи с этим не будет — режим ЧС необходим для выделения из бюджета Крыма средств для обводнения террритории завода «Титан».

Напомним, с 24 августа жители Армянска и соседних сел Перекоп, Филатова жалуются на затрудненное дыхание, аллергические реакции, а также возникновение ржавого налета на металлических предметах.

Ранее власти говорили, что причиной является испарение сернистого ангидрида (сернистого газа) с водоема-кислотонакопителя химзавода Крымский Титан. Водоем пересох из-за летней жары. До 2014 года его пополняли днепровской водой из Северо-крымскому канала, но после вхождения Крыма в состав РФ поставки прекратились.

"Крымский Титан" приостановили, в кислотонакопитель начали закачивать воду. На несколько дней ситуация нормализовалась, но вечером 13 сентября снова произошел выброс химикатов.

Помимо "Крымского Титана", на Севере Крыма также работают заводы по производству соды и брома.

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