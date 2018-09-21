Аксенов: «Крымский Титан» должен вернуть государству деньги, потраченные из-за ЧС

СЕГОДНЯ 18:54 2018-09-21T18:59:41+03:00

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В Крыму может появиться завод по нейтрализации кислот. Строительство его – это один из возможных вариантов решения проблемы с выбросом в атмосферу в Армянске химвеществ.

- Как только я увижу письменное заключение и письменные рекомендации Росприроднадзора и Роспортебнадзора, мы тут же сделаем выводы и решим, какой мощности должен быть этот завод, что должен будет производить, какие виды раствора, чтобы локализовать данную ситуацию, - заявил глава РК Сергей Аксенов.

Он отметил, что все затраты, которые понесет государство на строительство этого завода, должен компенсировать «Крымский Титан».

- Ситуация такова, что мы будет вкладывать деньги для как можно скорейшего решения проблемы и ликвидации ЧС. Но считаем, что компенсировать затраты государства должен «Крымский Титан». Думаю, это справедливо, - добавил Сергей Аксенов.

В дальнейшем власти РК не исключают, что завод может быть национализирован.

- Возможны различные варианты развития ситуации. Если собственник будет не в состоянии обеспечить финансирование проектов, которые помогут решить проблему, возможно варианты вплоть до национализации, - сообщил Аксенов. - Я за то, чтобы завод работал, но без ущерба людям и экологии. Нужно поставить современное оборудование и систему очистки.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс сернистого ангидрида. Позже было установлено, что причина – испарения на территории высохшего кислотонакопителя завода «Крымский Титан».

4 сентября из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе тысячи детей вывезли из Армянска и близлежащих сел, а 9 сентября была приостановлена работа цехов завода.

Позже ситуация на севере Крыма стабилизировалась, но 14 сентября стало известно об ухудшении экологии. Вынужденные каникулы детям продлили на неделю, а в Армянске и нескольких населенных пунктах ввели режим ЧС.

Кстати, некоторые родители с детьми начали постепенно возващаться домой. 15-16 сентября в Армянске должен был пройти день города, но его отменили в связи с ограничениями, действующими на период чрезвычайной ситуации.

ДИВЕРСИЯ СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ?

На заводе "Крымский Титан" официально подтвердили: Часть дамбы кислотонакопителя со стороны Украины разрушена. Выбросы химикатов на севере Крыма продолжаются, власти подозревают незалежную в диверсии, а именно "сбросе неизвестных загрязняющих веществ" в кислотонакопитель завода (водоем, куда предприятие сбрасывает отходы от производства, так называемые "кислые стоки" - разбавленную пресной водой серную кислоту).

"Крымский Титан" направил заявления в ФСБ и Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении властей незалежной по признакам экоцида - совершения действий, способных вызвать экологическую катастрофу.

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