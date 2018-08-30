Очередной маразм: В Крыму отреагировали на украинские санкции для строителей Крымского моста

СЕГОДНЯ 12:06 2018-08-30T12:26:33+03:00

Пакет санкций Украины никак не повлияет на строительство Крымского моста Фото: Анастасия ЖУКОВА

Правительство Украины подготовила пакет санкций для 19 компаний, причастных к возведению моста через Керченский пролив

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Правительство Украины продолжает сыпать малопонятными и «порожняковыми» антироссийскими санкциями. На сей раз Кабинет министров «незалежной» подготовил новый пакет санкций в отношении 19 компаний, который принимают участие в строительстве Крымского моста – среди них «Стройгазмонтаж», «Мостотрест», «СГМ-Мост», главный проектировщик «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург» и другие.

- Внедрение санкций ко всем причастным юридическим лицам, которые принимали участив строительстве Керченского моста, сделают невозможными экономические отношения с Украиной, позволят ограничить или остановить экономические отношения со странами ЕС и США, - говорится в сообщении министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Полную бесполезность готовящихся санкций отметили в инфоцентре «Крымский мост».

- [Введенные ограничения] никак не повлияют на реализацию проекта, - рассказали КП-Крым в инфоцентре.

Крымские власти уже давно не удивляются подобным решениям украинских властей, в очередной раз отмечая абсурдность санкций.

- Это очередной маразм украинских политиков, властей. Я думаю, что если они и дальше будут идти по этому пути, то вскоре въезд на Украину будет закрыт для большей части граждан Российской Федерации. Думаю, что властям в Украине нужно, наоборот, налаживать отношения с Россией, - прокомментировал ситуацию КП-Крым председатель комитета по межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель.

Напомним, 31 июля Европейский союз пополнил санкционный список шестью российскими компаниями, принимавшими участие в строительстве Крымского моста через Керченский пролив, трассы «Таврида».

В частности, речь идет о таких организациях как ОАО «Институт Гипростроймост», ПАО «Мостотрест», АО «ВАД», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», и судостроительный завод «Залив».

Введенные санкции предусматривают заморозку активов указанных организаций на территории Евросоюза, а также запрет европейским компаниям предоставлять им какие-либо средства.

Тогда компании тоже заверили, что санкции Евросоюза в отношении генподрядчиков строительства Крымского моста и трассы «Таврида» никак повлияют на реализацию этих проектов.

Напомним, торжественная церемония открытия Крымского моста прошла 15 мая 2018 года, а на следующий день 16 мая по трансопртному переходу поехали первые машины. Корреспонденты "Комсомолки" были в числе первых, протестировлаи мост на машине и байке.

По Крымскому мосту за три месяца проехали больше 2 миллионов машин.

В сутки по мосту сейчас проносятся в среднем 29 270 автомобилей (14,8 тысячи в Крым и 14,4 тысячи в направлении Тамани).

СПРАВКА "КП"

Длина и протяженность Крымского моста 19 километров, мост - самый длинный в России. Рабочие говорят, что на транспортный переход потратили столько железных конструкций, что хватило бы на 32 Эйфелевы башни.

На стройке века трудились больше 10 тысяч строителей и 1,5 тысячи инженерно-технических работников.

Крымский мост выдержит 9-бальное землетрясение. На автодорожной части транспортного перехода установили шок-трансмиттеры и другие устройства, защищающие мост от сейсмического воздействия.

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