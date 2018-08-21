2018-08-21T10:43:02+03:00
Общество

Новый рекорд: По Крымскому мосту проехали больше 2 миллионов машин #сочныеновости

В сутки по мосту проезжает около 30 тысяч машин
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Фото: инфоцентр "Крымский мост"Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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По Крымскому мосту за три месяца проехали больше 2 миллионов машин.

- Интенсивность движения в сторону Крыма в период с 16 мая по 20 августа превысила 1,065 миллиона автомобилей, - сообщает инфоцентр «Крымский мост». - Во второй половине августа фиксируется постепенная переориентация транспортного потока на Тамань.

В период с 14 по 20 августа ежедневно преобладает трафик в сторону Краснодарского края: в Крым за эти дни проехали более 98 тысяч автомобилей, в обратную сторону – более 111 тысяч.

В сутки по мосту сейчас проносятся в среднем 29 270 автомобилей (14,8 тысячи в Крым и 14,4 тысячи в направлении Тамани).

ТТХ автомобильной части Крымского моста:

- Трасса категории 1Б

- Четыре полосы движения

- Пропускная способность 40 тысяч авто в сутки

- Остановки на мосту запрещены

- Соблюдение правил дорожного движения контролируют 10 автоматических комплексов.

Напомним, торжественная церемония открытия Крымского моста прошла 15 мая 2018 года, а на следующий день 16 мая по трансопртному переходу поехали первые машины. Корреспонденты "Комсомолки" были в числе первых, протестировлаи мост на машине и байке.

СПРАВКА "КП"

Длина и протяженность Крымского моста 19 километров, мост самый длинный в России. Рабочие говорят, что на транспортный переход потратили столько железных конструкций, что хватило бы на 32 Эйфелевы башни.

На стройке века трудились больше 10 тысяч строителей и 1,5 тысячи инженерно-технических работников.

Крымский мост выдержит 9-бальное землетрясение. На автодорожной части транспортного перехода установили шок-трансмиттеры и другие устройства, защищающие мост от сейсмического воздействия.

ВАЖНО

Максимальная скорость движения по мосту - 90 километров в час. Вдоль всего транспортного перехода, длина которого 19 километров, установлены камеры видеонаблюдения. Их 19 штук. Так что «письма счастья» нарушителям обеспечены.

Камеры фиксируют изменение скорости движения приближающихся и удаляющихся авто, распознают регистрационные знаки, фиксируют автомобили без номеров или со скрытыми номерами. Комплексы фиксируют движение (или маневры, в том числе остановку, стоянку) на участках, не предназначенных для движения. Затем в автоматическом режиме система формирует пакет данных, включая изображение зафиксированного транспортного средства, дату и временя события, фактические географические координаты. Данные передаются в Госавтоинспекцию.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ученые в Крыму обнаружили окаменевшие костные останки млекопитающего, которым около 10 миллионов лет. Эксперты-палеонтологи предполагают, что они принадлежат древнему киту цетотерию – предку современных усатых китов, достигающих в длину более 30 метров.

Фрагменты скелета найдены во время археологических исследований, которые проводились перед началом строительства железной дороги - подхода к Крымскому мосту (подробнее)

Сочные новости.

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